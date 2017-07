Roberto Leal: «“Hotel Romántico” no es un programa ñoño»

CARMEN ANIORTE

Aunque en estos momentos Roberto Leal descansa –tiene baja paternal ya que hace unas semanas nació la pequeña Lola– de sus labores como presentador de «España directo», el presentador se estrena este viernes como maestro de ceremonias de «Hotel Romántico». Se trata de un nuevo espacio producido por RTVE en colaboración con DLO Producciones, en el que un grupo de doce mujeres y doce hombres, todos solteros de entre 55 y 73 años, viajan hasta Davos (Suiza) con la intención de buscar el amor y encontrar pareja.

Roberto Leal confiesa que cuando le propusieron el programa, tuvo sus dudas. «Nunca había trabajado en un formato de estas características. Me siento muy feliz de haber tomado la decisión correcta. Estar en este programa es como salir de nuevo a la calle y hacer de reportero». «Hotel Romántico» es «sinceridad en estado puro», añade. «No hay nada preparado y todo lo que se ve es tal y como se ha vivido. Ha sido una experiencia maravillosa e inolvidable».

El espacio aterriza en una franja y en un día en el que debe copetir con Carlos Sobera y su concurso «The Wall», y con Arturo Valls con «Me resbala». No siente miedo: «Son nombres de profesionales y de compañeros a los que admiro y que he seguido. Son unos auténticos monstruos. Me da igual dónde me pongan. Me veo fuerte. Sus programas no tienen nada que ver con el mío y pienso que hay lugar para todos».

Tres parejas

A lo largo de cada entrega, en este singular «Hotel Romántico» se verán historias de todo tipo, aunque sin querer desvelar ninguna, asegura que «en todas hay momentos tiernos, pero hay una en especial que parece sacada de una película. Una mujer tímida; pero que poco a poco y a medida que pasan los días se convierte en una de las estrellas del programa. Ha ganado autoconfianza». ¿Ha triunfado el amor? «Sin decir nombres, puedo decir que han surgido tres parejas y otras más que continúan como una gran amistad... y quién sabe si algo más».

Y aunque es un programa que pone a prueba las emociones, «no es un programa ñoño», asegura. «Todo lo que surge es real. Yo me emociono con poco y lo que síi le digo es que nunca es tarde para encontrar el amor». «Hotel Romántico» es, en cierta medida, la antítesis de «Mujeres y hombres y viceversa». «Aquí se miran otras cosas. Ellos saben muy bien lo que no quieren. A esa edad lo más importante es la sinceridad. Todos han ido a buscar el amor», añade el presentador.

Después de este programa, Roberto Leal no volverá a «España directo». (Durante su ausencia el programa de las tardes de La 1 lo presenta Miriam Moreno). «He sido papá y además tengo mis vacaciones. Necesito descansar y estar con mi pequeñina. Ser padre ha sido una experiencia inolvidable. Estuve presente durante el parto y pedí que me dejarán grabar... Hubo un momento en que me emocioné tanto que la matrona ejerció de ayudante de cámara».

¿Volverá en septiembre como presentador de la nueva edición de «Operación Triunfo»? «Me encantaría. Es algo a lo que no se puede decir no. He crecido con este programa. No me lo han propuesto, pero si lo hicieran no lo dudaría ni un instante. Es un reto. Te puedes llevar la torta del siglo. Me produce vértigo; pero hagas lo que hagas, siempre debe haber riesgo».