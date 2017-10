El reto musical de Pablo Motos y Pablo AlborÃ¡n

30/10/2017 a las 23:22 Actualizado 30/10/2017 a las 23:22

Anoche recibió Pablo Motos al popular actor Mariano Peña, que acudió al Hormiguero 3.0 a presentar Obra de Dios, su nueva obra de teatro que representará en el Bellas Artes de Madrid entre el 8 de noviembre y el 7 de enero. Esta comedia, que viene de triunfar en Nueva York y que en España dirige Tamzin Townshed, nace de un texto del escritor David Jaberbaum, que adaptó una serie de tuits de su cuenta de Twitter @thetweetOfGod, en los que narra como el Todopoderoso baja a la Tierra y elige un teatro desde donde dictar a su pueblo elegido los Nuevos Diez Mandamientos, al

considerar que los anteriores están pasados de moda.

A través de los diez mandamientos, fueron haciendo un recorrido por los vicios humanos: lujuria, mentira, pereza...Miembros del público confesaron algunas de las mentiras más gordas que habían dicho en su vida, con sorprendentes resultados: «me descargaba virus al ordenador de mi trabajo para no tener que trabajar», «le dije a mi pareja que tenía una hermana gemela para si me veía con otro decir que no era yo».

Cristina Pardo, la presentadora y reportera de La Sexta, estuvo invitada en el programa para analizar de qué manera cumplen, o más bien incumplen, los diez mandamientos nuestros políticos. El veredicto final no habla demasiado bien de la moralidad de nuestros representantes públicos.

El anuncio estrella de la noche fue el de la próxima aparición de Pablo Alborán en el programa para interpretar en directo la canción que ha compuesto junto a Pablo Motos. El músico malagueño había retado en septiembre al presentador a componer entre los dos una canción siguiendo el método del «cadáver exquisito». Cada uno escribía una estrofa a partir de lo últimpo escrito por el otro, y así fue construyéndose una disparatada canción. Durante el programa se pudo disfrutar de un pequeño adelanto de lo que escucharemos el próximo 13 de noviembre.