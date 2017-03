La «resurrección» televisiva de Esther Arroyo tras una vida marcada por la tragedia

La vida de la actriz Esther Arroyo dio un vuelco en 2008, tras sufrir un aparatoso accidente de tráfico que le dejó graves secuelas físicas y psicológicas. La intérprete permaneció un largo tiempo alejada de los focos y le fue reconocida una incapacidad total. El pasado año, Arroyo fichó por «Tu cara me suena», el programa de imitaciones de Antena 3 y con el que la actriz regresó de nuevo a la pequeña pantalla.

Está claro que «Tu cara me suena» ha sido todo un trampolín para Esther Arroyo, que también ha fichado ahora por «Fantastic Duo», de TVE, y en el que ejercerá como coach. En el nuevo formato de Televisión Española, presentado por Nuria Roca, cuatro artistas cantarán por parejas junto a sus fans, que deberán medirse antes entre sí para lograr compartir escenario con sus ídolos.

Los concursantes de «Fantastic Duo» no necesitan casting ni movilizarse con sus familias a la otra punta de la geografía, tan solo ganas y un dispositivo con el que grabarse cantando. «Evidentemente hay un filtro, pero la ventaja es que cualquiera puede participar», matiza.

Parece que a Esther Arroyo la vida le sonríe de nuevo. La artista ya declaró en su día a Vanity Fair que el hecho de participar en programas como «Tu cara me suena» o, en este caso, «Fantastic Duo» no tendría por qué suponerle la pérdida de su incapacidad . «Yo no puedo trabajar en mi profesión, como actriz o presentadora, pero el resto de cosas sí que las puedo hacer», declaró a este medio.