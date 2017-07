Una reportera de TVE se traba en directo y huye de plano: «¡No, lo he hecho mal!»

Los directos no siempre son fáciles, y los errores de los reporteros o presentadores que se equivocan durante la conexión dan buena fe de ello.

La periodista de TVE Mar Chércoles estaba informando desde la avenida Pío XII sobre las inundaciones que han provocado colapsos en Madrid cuando, al percibir que había hecho algo mal, dos veces, termina saliéndose de plano y abandonar la conexión mientras decía: «¡No, lo he hecho mal. Joder, lo siento. Me he equivocado».

Espantada de la reportera de TVE en un directo del telediario. Acaba de ocurrir.



Me da pena por la mujer, la verdad 😨😰 pic.twitter.com/Pd3JNCoNTF — Jorge Bets (@JorgeBets10) 7 de julio de 2017

Ana Blanco, acostumbrada a todo tipo de imprevistos en su amplia trayectoria, decidió continuar como si nada hubiese sucedido. La propia reportera ha decidido tomárselo con humor después del mal trago en directo y, con el hashtag #Tequieresmorir.

«Te quieres morir cuando empiezas un directo y te hablan por el pinganillo, te trabas y ya no sabes seguir. Gracias a todos», ha escrito desde su cuenta de Twitter.

#tequieresmorir cuando empiezas un directo te hablan por el pinganillo te trabas y ya no sabes seguir #tierratragame Gracias a todos ❤ — Mar Chércoles (@MarChercoles) 7 de julio de 2017

Otros compañeros se solidarizan

Los periodistas saben que trabarse es parte del oficio, por eso no han dudado en contestar al hashtag de la reportera ofreciéndole su apoyo.

Nos ha pasado a todos Mar! No te preocupes. Esto es una carrera de fondo, y se aprende a cada paso. Ánimo!!! — Juan Carlos Vélez (@jcvelez) 8 de julio de 2017

Quien lo probó, lo sabe: la técnica más difícil del periodismo es un directo de calle en TV. Lo sucedido es una anécdota menor. Ánimo!! — Juan Fdez-Miranda (@juanfmiranda) 7 de julio de 2017

No hay mejor escuela que equivocarse. Adelante sin darle más vueltas! A todos nos salen borrones...y más gordos! — Iñaki López (@_InakiLopez_) 8 de julio de 2017