La reflexión de Marta Hazas sobre el feminismo en Instagram

Blanca Suárez o Paula Echevarría han sido algunas de las actrices que no han dudado en publicar en las redes sociales su opinión sobre el feminismo. Marta Hazas, que en breve regresará a la televisión con «Velvet Colección», la secuela de «Galerías Velvet» que corre a cargo de Movistar+, también se ha sumado a la tendencia con una reflexión que ha sido aplaudida por sus seguidores.

La intérprete publicó en su perfil de Instagram una imagen en la que aparecían su marido, el también actor Javier Veiga, acompañado por el presentador de televisión Carlos Sobera. Bajo la imagen, Hazas escribió el siguiente texto:

«Tengo la suerte de haber tenido una pandilla en la que mis amigos chicos no se creían un género superior a mí y a mis amigas, y he crecido en igualdad y compartiendo deportes. Ahora tengo la suerte de trabajar con hombres, que no sé si son feministas o feministos, lo único que sé es que no ven atacada su virilidad por chorradas y trabajamos codo con codo por seguir viviendo del teatro, creando trabajo, entreteniendo, actuando...soñando...contando historias... creando personajes femeninos potentes... Ayer volvimos del baño @patricia.santamarina y yo y vimos a este vasco y a este gallego así, comentando Dunquerque, la peli que acabábamos de ver, y pensamos lo que ha cambiado la vida en los últimos 50 años afortunadamente... las mujeres tenemos muchas batallas por librar pero estaría bien no equivocarse de enemigo».

Hace poco más de un mes, la actriz Blanca Suárez también decidió opinar publicamente sobre el feminismo. Lo hizo durante una entrevista a Europa Press, en la que la protagonista de «El Bar» afirmó que «el feminismo es una moda», frase que le valió una buena dosis de críticas. «Está muy bien que [el feminimo] cobre fuerza, pues nunca está de más en temas que no terminan de resolverse del todo. Creo que esto viene de hace años, por muy de moda que esté ahora», dijo entonces la intérprete.