Las redes sociales no echan de menos a «Sálvame»

Actualizado 14/06/2018 a las 21:05

El Mundial de Rusia 2018 comenzó este jueves en Telecinco este jueves, lo que ha supuesto un cambio en la parrilla. El primer formato afectado ha sido «Sálvame», el magazine de las tardes, que ha sido suspendido para poder emitir la ceremonia inaugural del evento deportivo y el posterior partido inaugural (Rusia-Arabia Saudí).

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Sin embargo, no fueron las que esperábamos. Entramos en Twitter buscando una oleada de mensajes de apoyo al programa dirigida por Paz Padilla y encontramos publicaciones como estas: «Me quitan Sálvame y me ponen el mundial. ¿Qué ofensa es esta?» o «Que me he ido a poner el Sálvame y hay fútbol pero qué le están haciendo los heteros a España».

Esto no ha hecho más que empezar y ya estoy de fútbol hasta el fandango.

Gragggggggss. — lady insomnio (@ladyinsomnio1) 14 de junio de 2018

Me quitan Sálvame y me ponen el mundial. ¿Qué ofensa es esta? — Alberto 🥀 (@alberbosch) 14 de junio de 2018

Que me he ido a poner el Sálvame y hay fútbol pero qué le están haciendo los heteros a España — Pat 🥀 (@AdeFuck) 14 de junio de 2018

Sin embargo han sido muchos más los mensajes a favor del mundial e incluso de mofa por la suspensión del programa. «Para los que piensan que el fútbol no sirve para nada... de momento hoy no se ha emitido Sálvame», decía un usuario de Twitter. «Que alegría, ha empezado el mundial y lo mejor es que no hay salvame», añadía otro. Incluso personajes como el DJ Wally López se hacían eco de la situación: «Han quitado Salvame para poner el mundial? ¡que verguenza! Por cierto, ¡gol de Rusia!».

Para los que piensan que el fútbol no sirve para nada... de momento hoy no se ha emitido Sálvame #Rusia2018 — Jose M. Ortuño (@JoseMortuno) 14 de junio de 2018

Han quitado Salvame para poner el mundial? que verguenza!!!!



por cierto...



GOOOOOOOOOOOOOL DE RUUUUSSIIIIAAAAAA — @wallylopez (@wallylopez) 14 de junio de 2018

Han quitado Salvame para poner el mundial? que verguenza!!!!



por cierto...



GOOOOOOOOOOOOOL DE RUUUUSSIIIIAAAAAA — @wallylopez (@wallylopez) 14 de junio de 2018

Lo mejor es q no emiten Sálvame 👏🏼👏🏼👏🏼 ojalá más tardes así#MundialEnMediaset — Fran (@Francisco_NR) 14 de junio de 2018

Lo mejor de que eche el mundial en telecinco, es que no echa salvame. — Ismael G.L ⚓ (@Ismael_Wewee) 14 de junio de 2018

Más tarde, el canal principal de Mediaset recuperó la normalidad vespertina emitiendo una nueva entrega del concurso «Pasapalabra», presentado por Christian Gálvez.

«Sálvame» no será el único formato de Mediaset al que afectará el Mundial de Rusia 2018. «Factor X» empezará su emisión en directo el viernes 15 de junio una hora más tarde de los habitual, a las 23.00. Además, «MYHYV» también cambiará de horario ocupando el hueco que ha dejado el cancelado «Las mañanas de Cuatro», es decir, a las 12.30 horas.