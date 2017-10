Raquel Sánchez Silva: «No es cierto que los profesionales de la televisión nos llevemos mal»

24/10/2017 a las 14:09 Actualizado 24/10/2017 a las 14:14

Esta noche se celebra la edición número 19 de los Premios Iris de la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión y Raquel Sánchez Silva ha sido la elegida para conducir esta gala acompañada por Pere Aznar, su compañero en «Likes» #0, el canal de Movistar + . En esta ocasión, los populares Iris van a hacer historia, ya que por primera vez se van a retransmitir en directo vía Twitter.

P - -En su programa #0 usted habla de cultura, sociedad, espectáculos y redes sociales... ¿Esta gala le viene que ni pintada?

-Se puede decir que nos lo han puesto en bandeja. Los dos vamos a intentar, fieles a la filosofía de Twitter, que sea una gala rápida. Con esto no queremos decir que haya que hablar a toda mecha; sino tratar de emplear un lenguaje más rápido; pero sin ser frenéticos. Vamos a darle ritmo.

P - -Si consiguen una gala rápida, ¿es consciente de que va marcar un precedente?

-Lo vamos a intentar. Son 22 premios y estamos a merced de los que los que lo recogen. Es un momento muy importante para ellos.

P - -Al tratarse de una entrega de premios a compañeros, ¿se hace de una forma más especial?

-Desde luego que sí. Para mí va a ser especial, ya que todos los candidatos son compañeros y amigos. Con muchos de ellos he trabajado en «Supervivientes» o los he tenido en mi programa. Como le digo va a ser una noche muy especial. Con todos ellos más que relación profesional tengo una relación de hogar o lo que es lo mismo de cariño. No es cierto que entre los profesionales nos llevemos mal, todos trabajamos por este medio que nos apasiona y que nuestro objetivo es que la televisión siga viva.

P - -¿Se ha preparado de una forma especial?

-Como le digo, voy a estar entre compañeros, así que mi objetivo es pasarlo bien. Reírnos de nosotros mismos pero desde un lado bueno. La televisión es información; pero también es entretenimiento y despertar emociones. Ese es mi objetivo: entretener y emocionar. La televisión y la forma de verla está cambiando y esta gala de los Iris va a ser un ejemplo de ello. Lo bueno es sumar y con esta emisión a través de Twitter conseguir que nos vean también aquellos que ya tienen otra forma de ver televisión.

P - -¿Ha hecho su quiniela particular?

-Tengo el corazón más dividido que nunca, lo tengo partido en mil pedacitos. El año pasado presenté los Ondas; pero en esta ocasión es diferente. Todos son amigos, compañeros y excelentes profesionales. Esta noche me alegraré por aquellos que ganen y me dará pena por los que pierdan.

P - -¿Vive la televisión en España su mejor momento?

-Estamos en un momento maravilloso. Hemos dado un salto enorme, pero no es de ahora; sino desde hace mucho. Con títulos como «La Peste», que se ha presentado en el Festival de San Sebastián. La televisión hace tiempo que dejó de ser la hermana pequeña del cine, las series contagian las ganas de ver ficción. Hay nuevas plataformas en las que poder ver y en las que se crean grandes productos que no tienen nada que envidiar a lo que viene de fuera. La televisión está muy viva y hay que buscar caminos y las redes sociales ayudan y contribuyen a ello.

P - -¿Es buena espectadora televisiva?

-Soy buena, pero mi vida personal últimamente hace que sea más a la carta. Desde que soy madre no dispongo de ese tiempo del que antes disponía. Con esto no quiero decir que deje de ver «Operación Triunfo». En la actualidad la forma y el lugar de ver un programa ha cambiado. Hay cosas puntuales como los Oscar o los Emmy; pero todo lo demás es cuestión de organizarte y verlo cuando puedes.

P - -Y al margen de esta gala ya va por la tercera temporada de «Likes» en Movistar+

R - -Me siento encantada y feliz viviendo una rareza televisiva. Un programa en el que hablamos de cultura, de cine, de televisión... de redes sociales. Es un regalo y lo vivo a tope. Voy a trabajar y es como una fiesta. Formamos un equipo maravilloso y es todo un placer. He de reconocer que me enamoro de todos los programas que hago y este no es la excepción.

P - -Por último, ¿qué tiene que decir a los que aseguran que su nombre está entre las posibles presentadoras de «Maestros de la costura», el nuevo talent show que busca al mejor modista amateur de España?

Lo único que puedo decirle es que como profesional me hace mucha ilusión que se acuerden de mí; pero no hay nada. Los rumores de siempre, pero como le digo da calorcito que piensen en ti.