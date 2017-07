«Radio Gaga» finaliza temporada: el éxito de la perspectiva de género y étnico-racial en televisión

«La historia que te cuentan, bueno... es que si te pierdes una historia de esas, te pierdes algo muy bonito». Es el testimonio de Ana, una estudiante gallega, residente en Ovida Centro Intergeneracional (Oviedo), un lugar donde cohabitan ancianos y jóvenes estudiantes. Se refiere a las enriquecedoras historias que estas personas mayores albergan de su pasado. Historias que «Radio Gaga» (#0, Movistar+) exprime con aparente facilidad. Historias como la de María Umbelina, una anciana que, ante unos atónitos Quique Peinado y Manuel Burque (presentadores del formato), deshoja su pasado en Nueva York como costurera, donde llegó a trabajar con Carolina Herrera (comentando incluso lo buena persona que era pero también «tacaña»). Lo anteriormente relatado pertenece al quinto programa emitido del formato, que se despide esta noche a las 22.00 horas en #0 con su sexta y última entrega de la temporada. No se asusten, habrá una segunda temporada de también seis programas.

A lo largo de esta primera temporada, la particular radio-caravana de la dupla Burque&Peinado ha visitado no solo lugares físicos poco habituales (el ya citado centro intergeneracional, un hospital de neurorrehabilitación, una residencia de salud mental, un centro de acogida temporal de inmigrantes), sino también lugares temáticos olvidados o poco tratados en los grandes medios de comunicación o incluso tabúes. En su primer año, «Radio Gaga» se ha movido por el norte de la península, desde Barcelona a Oviedo pasando por Teruel y León. En este cierre de temporada, la caravana finalmente se desplazará al sur, concretamente a Sevilla y «Las 3000 Viviendas». El programa de Movistar+ apuesta por la diversidad y los márgenes de la sociedad como sello de identidad (además de la personalidad y química de sus presentadores). Todo ello desde el humor y la liviandad, nunca desde el dramatismo o sensacionalismo.

«Radio Gaga» es el mejor exponente de la televisión que se toma su tiempo

Otro de los numerosos aciertos del formato es la perspectiva de género, o sea, el dar voz y espacio a mujeres. Un punto de vista explicado por el propio Quique Peinado durante la presentación del programa el pasado junio a ABC : «Hay que destacar que tanto, productora ejecutiva de DLO, como la mayoría de los redactores son mujeres, que han estado meses en cada lugar. Es un espacio con unapresentado por dos barbudos». La quinta entrega, por ejemplo, recoge testimonios de una gran variedad de mujeres: ancianas (quienes verbalizan el machismo sufrido en sus vidas como el caso de, una señora que nunca tuvo muchas amigas por culpa de su marido «absorbente» con el que tuvo cinco hijos), jóvenes estudiantes, auxiliares de enfermería y limpiadoras. Voces poco habituales en las televisiones generalistas.

Peinado y Burque no necesitan grandes preguntas para conseguir grandes respuestas: a Cesi (mágico el momento en el que entre susurros desvela que se llama Cesárea), una anciana residente en Ovida Centro Intergeneracional, solo basta preguntarle si se besa con su marido tras 60 años de matrimonio. A su compañera Pilar basta preguntarle qué prefiere: «¿La mujer de antes o la mujer de ahora?» El programa, en vez de termelos, apuesta por los silencios y extensos testimonios. Un envite por la conversación, al fin y al cabo. «Radio Gaga» es el mejor exponente de la televisión que se toma su tiempo, en la línea de programas de la cadena como «El Puente», «Tabú» de Jon Sistiaga y «Cuando ya no esté» de Iñaki Gabilondo.

«Radio Gaga» también se toma su tiempo en el aspecto más técnico: la elección de planos - ABC

Pero no solo es un acierto su perspectiva de género sino también su perspectiva étnico-racial, dando voz a inmigrantes (hombres y mujeres procedentes de Marruecos, Guinea, Gambia, Siria o Senegal) en su segunda entrega dedicada al Centro de acogida Can Taió o a los habitantes marroquíes (con dos roba-escenas como los niños fans de «El Mismo Sol» de Álvaro Soler), chileno-argentinos y colombianos de La Cerrollera, un pueblo en vías de extinción, protagonista de la tercera entrega.

«Radio Gaga» podría fácilmente llamarse como otro formato del canal de Movistar+: «Tabú». El programa (originario de Bélgica) aborda tabúes como la muerte, el alcoholismo, el racismo, el éxodo rural, el deseo sexual femenino (más concretamente el de una mujer con movilidad reducida) o incluso la relación amorosa entre dos mujeres. Tampoco tiene miedo a ofrecer testimonios en otro idioma y con subtítulos. Solamente en «Radio Gaga» puede encontrar uno el testimonio de una cocinera de Gambia que confiesa gustarle «Álex Ubago cuando estamos de limpieza en casa». Solamente en «Radio Gaga» se puede encontrar la extensa declaración de Ibraham, un chico marroquí que salió de su país debajo de un camión.

A pesar de los ásperos temas que aborda, el programa apuesta por el lado bueno de las cosas: muestra, por ejemplo, a Alí (un exresidente del centro de acogida temporal de inmigrantes), quien finalmente ha conseguido su tarjeta de extranjería; pero tampoco deja de lado la crítica, por ejemplo, al comportamiento de Europa y el resto del mundo con respecto a la crisis de refugiados. Desde «Radio Gaga» no se alecciona pero sí alberga moralejas, en ocasiones subrayadas por sus conductores. «Radio Gaga», además de ser un canto al amor (numerosos han sido los testimonios de matrimonios o parejas), es un homenaje a la música y a la radio. Una radio cercana («Tu momento musical en tu radio superlocal») que se preocupa por el prójimo y una música tremendamente variada, desde Roger Miller («King of the Road»), Stevie Wonder («For Once In My Life») o Lou Rered («Perfect Day») hasta Avicii («Wake Me Up»), Bobby Vinton («Mr. Lonely») o Bob Marley («Redemption Song»).

Ya saben, si se pierden una historia de «Radio Gaga», se pierden algo muy bonito.