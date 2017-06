¿Quién es el animal?: «A cara de perro» muestra la crueldad de los maltratadores de perros

«El Rey Chatarrero» o Javi García Roche, como prefiráis, llegó anoche a Cuatro con una intención: concienciar a los espectadores del maltrato que pueden llegar a sufrir los animales, y eso fue lo que consiguió «A cara de perro» con la emisión de su primer programa.

«A cara de perro» muestra casos que nos han dejado sin palabras: perros hacinados y ocultos en la parte de atrás de locales comerciales, sin bebida, sin comida y rodeados de sus propias heces. Razas como el dogo argentino, conocido por su fortaleza, demacrados y aterrorizados. Y hasta una perra con la matriz colgando, con la necesidad de ser operada urgentemente, olvidada en una jaula por su dueño. No es de extrañar la actitud de este «cazador», que tiene a más de una veintena de perros en la parte de atrás de su chatarrería de los cuales se ha desentendido casi por completo. El problema es la ley protege a su dueño por lo que los intentos de «El chatarrero» parecen servir de poco.

Por no hablar de la venta de cachorros. ¿Quién no ha soñado con recibir un perrito como regalo de cumpleaños o de Reyes? De esos pequeñitos con un lazo como en las películas. Sin embargo, no pensamos en el negocio que hay detrás. Existen multicriaderos de cachorros que adquieren perros en Europa para venderlos a precio de ganga en España. Sí, es más apetecible pagar 200 euros en lugar de 800 euros, pero ¿somos conscientes de lo que eso supone?

Lo que no sabemos es que en estos criaderos llega a haber «un 15% de bajas», según informa uno de los trabajadores. ¿Por qué? Por el trato que reciben. Porque, cuando se compran, son muy pequeños, y no reciben las vacunas necesarias para desarrollar su sistema inmunológico. Los hemos visto; los hemos visto muertos. Y seguimos sin entenderlo. «Venden mucho y la sanción que les ponen no es que sea baja, es que les da igual al cobrar tanto dinero», informa un miembro de la Guardia Civil durante la emisión de «A cara de perro».

No sólo Javi. Acabar con el maltrato depende de todos. No debemos seguir a la cabeza del ratio de abandono animal. Y este programa llega para concienciarnos.