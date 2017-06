El peligro de promover la pseudociencia en los medios

El presentador de TVE y Europa FM, Javier Cárdenas, sembró este miércoles la polémica al relacionar las vacunas con el autismo en su programa «Levántate y Cárdenas». «Una reflexión más que interesante, sobre todo a los que nos toca de cerca. Ya lo dijo incluso Obama: el autismo se ha convertido en una epidemia. Para que veas hasta qué punto algo se está haciendo mal desde el punto de vista de vacunas», afirmó el rostro televisivo.

El presentador aseguró, además, que la teoría que vincula la vacunación con autismo está extendida y «apoyada en hechos importantes». Asimismo, Cárdenas afirmó que las vacunas «tienen metales pesados que los niños no saben absorber». En EE.UU., dijo el presentador, «ha aumentado [el autismo] un 78% en los últimos diez años, casi un 80%. Y evidentemente no ha sido de casualidad», dijo.

Una investigación desarrollada en EE.UU. concluyó hace dos años que la vacuna del sarampión, las paperas y la rubéola no es la responsable de los casos autismo. Se trata de las conclusiones de un estudio realizado en más de 95.000 niños en EE.UU. y que confirmó que dichas vacunas no se asocian a un mayor riesgo de trastorno del espectro autista, ni siquiera en aquellos menores cuyos hermanos sufren esta patología. [Lee aquí la noticia completa]

Como ya informó ABC en su día, uno de los primeros detonantes del denominado «movimiento antivacunas» fue la publicación en «The Lancet» de un artículo fraudulento que relacionaba las vacunas con el autismo. Aunque la prestigiosa publicación médica se retractó del artículo, parece que el texto dio alas a una corriente masiva que, por el momento, no tiene visos de frenar. El movimiento, de hecho, no debe tomarse a la ligera. El sarampión, una enfermedad considerada del pasado desde hace varios años, se está reavivando en varias zonas de Europa debido a la falsa creencia. En lo que va de año se han notificado casos en España, Austria, República Checa, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Reino Unido, Portugal, Suiza y Ucrania. También como publicó este diario, según un estudio de la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins Bloomberg de Baltimore presentado en 2015, más de dos tercios de las webs antivacunas utilizan falsas evidencias científicas y anécdotas personales como método de convencimiento.

Oler limón no cura el cáncer

En 2015, Televisión Española y la dirección del programa «Saber Vivir» tuvieron que desautorizar a Mariló Montero debido a una intervención en su programa «La Mañana» y en la que afirmó que oler limones puede prevenir el cáncer. Tras la disparatada frase, el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos no dudó en quejarse de las palabras de la presentadora, que carecían de «base científica firme» y tan solo provocaban «inquietud y sufrimiento a las personas que padecen este tipo de enfermedad».

«Quiero que sepan que el pan integral tiene salvado, y el salvado salva el corazón», empezaba Mariló como consejo de salud, antes de pasar a su producto estrella. «Tenemos aquí un limón, igual lo tiene en casa, en la nevera o en un frutero, igual lo tienen encima de la mesa. Bueno, coja un limón o la naranja, Ahora acércelo a la nariz. Se puede oler. Si la aprieta un poquito sale ese aroma... se puede llenar toda la casa de aroma a limón, a cítrico. Bueno, pues... el aroma de limón puede prevenir el cáncer... Y luego les traeré, esto también huele a limón, son esencias. Veremos si también puede prevenir el cáncer oler un producto líquido de limón... ¿cómo se llama esto...?, un aceite esencial de limón, si es el mismo efecto anticancerígeno que la pieza de fruta», afirmó la periodista.

Mercedes Milá y la «Enzima Prodigiosa»

El pasado mes de marzo el bioquímico español José Miguel Mulet acudió a «Chester in love», el programa que conduce Risto Mejide, con el fin de desmentir los mitos del famoso libro «La Enzima Prodigiosa», de Hiromi Shinya. Lo que el científico no sospechaba es que en el plató se encontraría a una enemiga difícil de batir, Mercedes Milá, que desde hace años se ha declarado firme defensora de la dieta que propone Shinya. José Miguel Mulet no dudó en explicar a la audiencia que, al contrario de lo que se afirma en el libro, «no existen las enzimas prodigiosas» y recomendó a los espectadores acudir a profesionales ante cualquier trastorno alimentario. Al quedarse sin argumentos para defender su teoría, Milá no tardó en arremeter contra Mulet: «Lo primero que te digo es que adelgaces porque estás gordo».

El libro, dijo Mulet, se basa en numerosos mitos: «Afirma que la leche es mala y que la cloración del agua es perjudicial, cuando es algo que ha salvado millones de vidas». El bioquímico, además, pidió a los periodistas que no propagaran este tipo de informaciones. «Con temas científicos, a veces se dicen cosas que no son ciertas. Tengamos rigor, contrastemos fuentes y no hagamos pánico de la comida», dijo Mulet.

Mercedes Milá al científico español @jmmulet:



"Lo primero que te digo es que adelgaces porque estás gordo".



QUÉ BAJEZA MÁS GRANDE. pic.twitter.com/X5x2yFTDdB — Juan Miguel Garrido (@Juanmi_News) 5 de marzo de 2017

Falta de conocimiento

En 2015, la revista «Public Understanding of Science» publicó una investigación llevada a cabo por el departamento de Comunicación de la Universidad Pompeu Fabra y en la que varios expertos opinaban sobre la proliferación de la pseudociencia en los medios de comunicación. Los investigadores, que entrevistaron a 49 profesionales de periodismo científico en nuestro país, concluyeron que la presencia de la pseudociencia en los medios se debía, en gran medida, a la falta de conocimiento científico por parte de los editores y gerentes de medios de comunicación.