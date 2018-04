La prueba machista que enturbia el pasado de Pepe Navarro: animar a un hombre a que azote a su madre en el trasero

Actualizado 09/04/2018 a las 11:01

El pasado puede ser a veces bochornoso, y polémico si al intentar recuperar la nostalgia se termina pecando de ingenuidad. El zapping «Tal como éramos» quiso recordar algunos de los momentos más simpáticos de los programas de Antena 3, algunos de los cuales siguen en antena y otros ya fuera de emisión. Entre ellos se coló un comprometido recuerdo de «El gran juego de la oca», presentado por Pepe Navarro.

En concreto, en el zapping se recuperó una prueba de «El gran juego de la oca» en el que un concursante debía azotar a su madre. Por si no fuera suficiente, la «agresión» no debía quedarse en una mera broma, sino que el sujeto debía golpear lo más fuerte posible durante un minuto y medio el trasero de su madre si quería llegar al índice indicado en un marcador, tal y como recoge Bluper.

«¿Está usted dispuesta a sufrir por su hijo? ¿Sí, aunque le pegue fuerte?», interpelaba Pepe Navarro a la madre. El hijo, sin embargo, era incapaz de golpearla más fuerte, ante lo que el presentador de «El gran juego de la oca» no dudó en intervenir, para incitar al concursante: «Más fuerte, sufra usted, señora».

Por si el ímpetu del presentador no fuera suficiente para enturbiar su pasado, tiñéndolo de polémica, Navarro no se quedó ahí. Cuando se comunicó al concursante que habían superado la prueba, el conductor no dudó en recomendar a la mujer «comprar bálsamos y polvos de talco para calmar el dolor».