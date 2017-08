Hotel romántico (La 1, 22.10) La complicidad crece en algunas parejas en la tercera jornada del programa tras una divertida yincana y un viaje en tren por los Alpes. Los huéspedes visitarán el pueblo de Heidi y aprenderán a utilizar artilugios tradicionales suizos. Al finalizar el día, como es ya habitual, una pareja pasará la noche en la cabaña del lago.

Historia de nuestro cine: Los otros (La 2, 22.15) La Segunda Guerra Mundial ha terminado, pero el marido de Grace no vuelve. Sola en un aislado caserón victoriano, educa a sus hijos dentro de rígidas normas religiosas. Los niños sufren una extraña enfermedad: no pueden recibir directamente la luz del día. Los tres nuevos sirvientes que se incorporan a la vida familiar deben aprender una regla vital: la casa estará siempre en penumbra, y nunca se abrirá una puerta si no se ha cerrado la anterior. Pero el estricto orden que Grace ha impuesto se verá desafiado por circunstancias que escapan a su control.

Me resbala (Antena 3, 22.10) El programa con más cara de la televisión, conducido por Arturo Valls, vuelve esta noche con dos invitados de lujo y con experiencia en temporadas anteriores: Edu Soto y Anabel Alonso. Además, les acompañarán Miki Nadal, Pepe Viyuela y tres intrépidos debutantes: Mariona Terés, el humorista Luismi y Cristina Pedroche.

El Blockbuster La última fortaleza (Cuatro, 22.30) Acusado de un acto de desobediencia que tuvo fatales consecuencias, el venerado general Irwin, un héroe de guerra, es sometido a un consejo de guerra, degradado y encerrado en una prisión militar conocida como «La fortaleza». Allí pronto se convierte en el punto de mira del alcaide, el coronel Winter, un hombre de carácter autoritario que comienza a sentirse acomplejado ante el carisma de Irwin con los reclusos.

The Wall: Cambia tu vida (Telecinco, 22.00) Carlos Sobera conduce este concurso de preguntas y respuestas en el que dos equipos se enfrentan por un gran premio económico, cuyo importe destinará a un proyecto en común. Las cantidades las marca una bola que desciende sorteando obstáculos por un inmenso muro vertical hasta caer, de manera aleatoria, en cajones con diferentes valores.

Equipo de investigación (La Sexta, 22.30) Dinero, minutos y audiencia, todo sin licencia: así trabajan los telepredicadores y las televisiones pirata en España. Equipo de Investigación se sumerge en el análisis de las televisiones piratas en España. Emiten sin licencia, esquivando con comodidad obligaciones legales y denuncias, y crecen a un ritmo alarmante gracias a sus telepredicadores.

El código Da Vinci (#0, 22.30) El catedrático y afamado simbologista Robert Langdon se ve obligado a acudir una noche al Museo del Louvre, cuando el asesinato de un restaurador deja tras de sí un misterioso rastro de símbolos y pistas. Con la ayuda de la criptógrafa de la policía Sophie Neveu y poniendo en juego su propia vida, Langdon descubre que la obra de Leonardo Da Vinci esconde una serie de misterios que apuntan a una sociedad secreta encargada de custodiar un antiguo secreto que ha permanecido oculto durante dos mil años.