-¡Mi bonita familia italiana! (La 1, 17.30 horas). El italiano Paolo Sanseviero lleva 20 años viviendo en Alemania, donde su trabajo como profesor en la universidad le tiene absorvido hasta tal punto que su esposa Martina está a punto de dejarle. Entonces, recibe una llamada de su hermano Antonio pidiéndole que regrese a casa: su madre se está muriendo. Por primera vez desde que se marchara, Paolo vuelve a su tierra natal acompañado de Martina para descubrir que 'la mamma' está perfectamente.

-Condenado (Cuatro, 17.40 horas). Frances McDormand, Robert de Niro y James Franco protagonizan esta película. Vincent LaMarca trabaja como detective de homicidios en el departamento de Policía de Nueva York. Tiene una reputación intachable y una extensa hoja de servicios sin ni siquiera un borrón que para sí querrían muchos agentes del cuerpo. Es un hombre absolutamente entregado a su trabajo y al cumplimiento de la ley.

-Requisitos para ser una persona normal (La 2, 22.55 horas). A sus 30 años María de las Montañas no cuenta con una buena vida: no tiene trabajo, ni pareja, está distanciada de su familia y le acaban de echar de su piso. Un día María acude a una entrevista de trabajo en la que le preguntan que tipo de persona es y se da cuenta de que no cumple los requisitos de ser normal. Desde ese momento se pone manos a la obra para convertirse en alguien normal.

-Chester in love (Cuatro, 21.35 horas). Nueva entrega de la vuelta de Risto Mejide a Mediaset. Este domingo los invitados calderán el ambiente con un tema central. el dinero. Pablo Echenique, el secretario de Organización de 'Podemos'; Javier Mariscal, diseñador de Cobi, la mascota de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92; y Josef Ajram, 'broker financiero', 'trader' y gestor de fondos; visitan a Risto Mejide para hablar de dinero.