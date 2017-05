-«United 93» (***). 20.00 h. Paramount Channel.

Especulación basada en los eventos ocurridos en el cuarto avión secuestrado por terroristas del 11-S -el que nunca alcanzó su objetivo- que evita ser y parecer un producto oportunista pese a su proximidad con los hechos históricos; desde lo dramático, gracias a un guión razonablemente sobrio; y desde lo artístico, con un reparto desconocido y una dirección seca de Paul Greengrass, que deja de lado su habitual estilo semidocumental. La teoría que se formula -y que está bastante consensuada- es la del heroísmo de los pasajeros, mientras los cazas aparecen como meros testigos. El nudo en la garganta permanece por largo rato.

-«Santa Rogelia» (**). 21.55 h. La 2.

Primera adaptación española de la novela (1926) de Armando Palacio Valdés. La siguiente será «Rogelia», 1962, de Rafael Gil. Es uno de los autores más versionados por el cine patrio (había fallecido un año antes) gracias, entre otras, a las cuatro adaptaciones de su libro «La hermana San Sulpicio». Con guion del célebre Alberto Moravia, narra las penurias de una chica casada con un violento minero asturiano. Es una coproducción con la Italia fascista (por lo que en parte fue rodada en Cinecittá con decorados de Guido Fiorini), país en el que existe una versión paralela hablada en italiano llamada «Il peccato di Rogelia Sánchez», con parte del elenco. La protagonista, la francesa Germaine Montero, actuó en algunas películas nacionales como «El sur», de Erice, pero sobre todo hizo carrera en el cine y el teatro de su país. Edgar Neville codirigió sin acreditar.

-«El poder del dinero (Paranoia)» (**). 22.45 h. La 1.

Para evitar la cárcel, un joven hace espionaje corporativo, accediendo a una vida idílica. Trillado thriller basado en la novela de Joseph Finder que no hace honor a su gran reparto -Oldman y Ford hacen de enemigos íntimos- y le falta garra en la dirección, por no hablar del aburrido último acto y de que la paranoia del título original no aparece por ningún sitio.