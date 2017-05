El Acabose (La 1, 22.10) El cómico Juan Muñoz visita esta semana el plató, donde recuerda junto a José Mota algunos de sus mejores momentos como Cruz y Raya. El programa cuenta también con personajes como el youtuber Jacinto 40, el periodista García Ferreras y El Cigala, que se sienta en el programa de Risto Mejide.

Historia de nuestro cine: Cachito (La 2, 21.00) Una joven emprende un largo viaje en busca de su madre cuando fallece su abuela, la persona que la ha cuidado durante toda su vida.

Tu cara no me suena todavía (Antena 3, 22.10) El jurado valora a los participantes que imitan a Raphael, Tino Casal, Jamiroquai, Rocío Dúrcal, Vanesa Martín, María Callas, Niña Pastori, Joan Manuel Serrat, Son by four y Anastacia. Además, Jordi Rios, actor que participará en la nueva temporada de Homo zapping en Neox, se convierte en Chubby Checker.

Cine Cuatro: Prometheus (Cuatro, 22.30) Un equipo de exploradores descubre una pista sobre los orígenes del hombre en la Tierra, lo que les conduce a emprender un emocionante viaje a bordo de la nave espacial Prometheus. Ahora deben lidiar una terrible batalla para salvaguardar el futuro de la raza humana.

Cine 5 estrellas: Ocho apellidos vascos (Telecinco, 22.30) Rafa es un joven señorito andaluz que no ha tenido que salir jamás de su Sevilla natal para conseguir lo único que le importa en la vida: el fino, la gomina, el Betis y las mujeres. Todo cambia cuando conoce una mujer que se resiste a sus encantos: es Amaia, una chica vasca. Decidido a conquistarla, se traslada a un pueblo de las Vascongadas, donde se hace pasar por vasco para vencer su resistencia. Adopta el nombre de Antxon y varios apellidos vascos: Arguiñano, Igartiburu, Erentxun, Gabilondo, Urdangarín, Otegi, Zubizarreta e incluso Clemente.

Equipo de investigación (La Sexta, 22.30) Aceite de palma: Esta entrega tiene el aceite de palma como protagonista. El equipo viaja hasta Indonesia, cuna del polémico aceite, y muestra las consecuencias que tiene para el medio ambiente su producción masiva; Fiebre millonaria: El programa analiza el enorme aumento que está experimentando el consumo de frutos secos en España y en el resto del mundo. Se toman como pastillas de vitaminas, los recomiendan estudios nutricionales, oncólogos, dietistas o el mundo deportivo. Los líderes del sector se frotan las manos con sus ventas. Los frutos secos están de moda y se demuestra en qué medida están cada vez más presentes en las cestas de la compra.

Enemigos públicos (Movistar #0, 22.00) Narra la historia de Melvin Purvis, el agente del FBI que en la América de los años 30 dirigió la búsqueda del legendario atracador de bancos John Dillinger y de su banda.