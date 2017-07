Comando al sol (La 1, 22.40) El salto del verano: El programa da un salto entre dos países, colgados de un cable, para descansar en una playa fluvial escondida en el Algarve portugués. Además, desvela por qué un demonio salta por encima de los bebés de su pueblo en una de las fiestas más desconocidas de España, y sube a la sierra de Gredos, donde atrapan al turista con sus tradiciones; Las batallas del verano: Es una de las grandes imágenes del verano. 7.500 personas se bañan en 75.000 litros de vino. Los reporteros del programa viven desde dentro la batalla del vino de Haro. La contienda continúa bajando los 800 peldaños, que culminan en un chapuzón.

Historia de nuestro cine: La Cera Virgen (La 2, 22.00) Unas jóvenes son acosadas sexualmente por el alcalde de su ciudad y deciden vengarse.

El invitado (Antena 3, 22.40) Tras 10 años sin dar señales de vida, Tobin Frost, un inteligente y manipulador exagente de la CIA del que se sospecha que vendía información secreta, se entrega en el consulado norteamericano de Ciudad del Cabo. Cuando unos mercenarios atacan el piso franco al que lo llevan los de la Agencia, un agente novato llamado Matt Weston escapa con él. Ambos intentan sobrevivir para averiguar quién quiere acabar con ellos.

Cine Cuatro: Parker (Cuatro, 22.45) Parker es un ladrón con un código ético muy particular. Solo roba a quienes pueden permitírselo y no hace daño a gente que no lo merece. Sin embargo, tras ser traicionado por su equipo y dado por muerto, Parker asume una nueva identidad para hacerse con su último botín con la ayuda de una hermosa mujer. Sus antiguos compañeros van a lamentar haberse cruzado en su camino.

Perdóname, Señor (Telecinco, 22.40) Tras conocer que Rafa es hijo de Bruno, Lario pide un elevado rescate por su vida y la de Paula. Durante el secuestro, el joven traficante intenta escapar del lugar en el que se encuentra confinado, tentativa que fracasa cuando Lario le dispara. Tras reunir la suma exigida, Bruno y Lucía se encuentran con Lario para hacerle entrega del rescate. Entonces este aprovecha la ocasión para tratar de matar a Lachambre.

La milla verde (La Sexta, 22.30) Paul Edgecomb es el vigilante penitenciario del pasillo que separa los reclusos condenados a muerte de la silla eléctrica. John Coffey es uno de los sentenciados, un afroamericano acusado de asesinar brutalmente a dos niñas de 9 años.

AcapelA (#0, 22.00) Ocho de las mejores bandas vocales dan cada semana un concierto de rock y pop a capella en el Teatro Barceló. Un jurado experto decide quiénes pasan a la siguiente fase para llegar a convertirse en la mejor banda a cappella de España.