Pura magia (La 1, 22.40) El programa muestra esta semana algunos juegos de magia que han triunfado en Las Vegas, y recibe la visita del premiado ilusionista Jorge Luengo, como miembro invitado del jurado. Además, los concursantes se enfrentan a nuevos retos para mostrar sus habilidades escapistas.

Historia de nuestro cine: Por un puñado de dólares (La 2, 22.00) Un anónimo y letal pistolero llega a San Miguel, pueblo mexicano dominado por dos grandes familias que se encuentran enfrentadas entre sí: los Rojo y los Baxter.

Red II (Antena 3, 22.40) El agente retirado de operaciones encubiertas la CIA, Frank Moses, vuelve a reunir a su peculiar equipo de élite para emprender la búsqueda a nivel global de un dispositivo nuclear portátil desaparecido. Por el camino tienen que enfrentarse a un ejército de implacables asesinos, despiadados terroristas y oficiales del Gobierno enloquecidos por el poder; todos ansiosos por hacerse con un arma devastadora y todos muy poco conscientes de lo que puede suponer enfrentarse al equipo de Retirados Extremadamente Peligrosos y sus tácticas de la vieja escuela.

Expediente X (Cuatro, 22.45) Cuando una galeria con arte potencialmente ofensivo es bombardeada, Mulder y Scully intentan encontrar alguna manera de comunicarse con el que puso la bomba, quien se encuentra en coma, para prevenir un futuro ataque.

Me lo dices o me lo cantas (Telecinco, 22.00) Entre las actuaciones de hoy, destaca un Rajoy muy particular, interpretado por Iban Velacoracho, que se transforma en Eva Nasarre; Nagore Robles se convierte en Mercedes Milá para ofrecer una cómica reivindicación sobre la igualdad de género; Vivy Lin se pone en la piel de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y Ken Appledorn y Carmen Alcayde bailan al ritmo de la rumba como los presentadores de Cuarto Milenio.

Marea letal (La Sexta, 22.30) Nueve años después de sufrir el ataque de un gran tiburón blanco, Brady, una monitora de buceo, decide enfrentarse al miedo y volver a bucear en aguas profundas junto al gran escualo cuando le hacen una oferta irrechazable para nadar entre tiburones.

Maraton Man (#0, 22.00) El periodista Raul Gómez se ha propuesto completar los maratones más duros del planeta. No es un atleta profesional, sino un corredor amateur con un sueño.