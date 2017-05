Qué ver este lunes en televisión

El poder del dinero: En La 1 a las 22:45 horas. Sinópsis: Adam Cassidy, un joven de 26 años, odia su trabajo en la compañía tecnológica Wyatt Corporation. Cuando manipula el sistema para ayudar a un amigo, es acusado de un delito federal. Su jefe Nicholas Wyatt, le propone un trato para evitar la cárcel: infiltrarse en la compañía de Jock Goddard, antiguo mentor de Wyatt, y actuar como espía industrial. Datos técnicos: Director: Robert Luketic. Intérpretes: Liam Hemsworth, Gary Oldman, Amber Heard, Harrison Ford, Lucas Till, Embeth Davidtz, Julian McMahon, Josh Holloway, Richard Dreyfuss, Angela Sarafyan.

«Allí abajo», en Antena 3 a las 22:40 horas. Serie: Capítulo: 11, Temporada: 3, Episodio: El Otelo donostiarra. Sinópsis: Iñaki y Carmen están muy contentos con la noticia del embarazo y, además, la cuadrilla ha acogido la noticia del futuro niño con entusiasmo. Mientras tanto, en el sur, Maritxu y don Benjumea están preocupados por la relación de Cristóbal con la manipuladora Trini. Paralelamente, en el Kaia, Gotzone tiene un problema, alguien le roba alcohol. A continuación, reposición de diversos episodios.

All you need is love... o no. En Cuatro, a las 22:40 horas. Carlos Lozano es el invitado especial de esta semana para someterse al test de Risto y ofrecer su particular punto de vista sobre el amor. Además, ambos mantienen un divertido duelo de miradas mientras suenan canciones románticas. Irene Junquera viaja con la caravana del programa hasta Alcalá del Río, en Sevilla, para ayudar a José Luis, un joven que a sus 29 años ha empezado una relación con Mara, mayor que él y madre de dos niños. José Luis está muy feliz con su pareja, pero necesita demostrarle que la diferencia de edad nunca será un problema. El programa también aborda la historia de José Antonio y Conchi, que se conocieron en unas circunstancias muy difíciles. La demostración de amor entre Josu y Olga, que llevan más de 20 años juntos, y el gran paso que darán ante sus familias Esther y Ester, serán otros de los contenidos de programa. Presentador: Risto Mejide, con la colaboración de David Guapo, Irene Junquera.

El taquillazo: Argo, en La Sexta a las 22:30 horas. El 4 de noviembre de 1979, mientras la revolución iraní alcanza su punto álgido, unos activistas irrumpen en la embajada de Estados Unidos en Teherán y toman 52 prisioneros estadounidenses. Sin embargo, en mitad del caos, seis de ellos logran escapar y encuentran refugio en casa del embajador canadiense. Director: Ben Affleck. Interpretes: Ben Affleck, Bryan Cranston, Alan Arkin, John Goodman.

El Puente, en #zero, a las 22:00 horas. Totalmente aislados en plena Patagonia Argentina, 15 desconocidos tienen que trabajar unidos para construir, con sus propias manos y en un máximo de 30 días, un puente que les permita llegar a una isla a 300 metros. Allí les espera una gran recompensa: 100.000 euros. Presentadora: Paula Vázquez.