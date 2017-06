St. Vincent (La 1, 22.45) Maggie es una madre separada que se muda a Brooklyn con su hijo de 12 años, Oliver. Al tener que trabajar muchas horas, no le queda más opción que dejar a Oliver a cargo de su nuevo vecino, Vincent, un jubilado cascarrabias aficionado al alcohol y a las apuestas. Pronto, una peculiar amistad florece entre esta improbable pareja. Vincent conduce a Oliver por todas las paradas que conforman su rutina diaria, que son las carreras de caballos, el club de estriptís y su bar habitual.

Historia de nuestro cine: La honradez de la cerradura (La 2, 22.00) Ernesto y Marta forman un joven matrimonio que tiene problemas financieros. Un día su vecina Matilde se presenta en su casa y les pide que guarden 80.000 pesetas, ya que tiene miedo de que se las robe su criada. A la mañana siguiente, se enteran de que su vecina ha muerto.

Allí abajo (Antena 3, 22.40) Iñaki y Carmen siguen sin hablarse tras el desliz de Iñaki con Gotzone. Horacio, por su parte, no tira la toalla y aprovecha los problemas matrimoniales de Carmen para ganar terreno. Mientras tanto, en el sur, la boda de Trini y Cristóbal se aproxima cada vez más. A continuación, reposición de varios capítulos.

En el punto de mira (Cuatro, 22.45) Okupas, batallas judiciales, actitudes violentas, malas condiciones higiénicas en algunos inmuebles y el ejercicio de alguna actividad delictiva están en el origen de los 300.000 conflictos que cada año tienen lugar en las comunidades vecinales de nuestro país. Sobre estos conflictos, las razones que los causan y la manera de superarlos tratará esta nueva edición del programa.

All you need is love... o no (Telecinco, 22.40) Tras 20 años de silencio, Antonia Dell'Atte y Ana Obregón mantienen una conversación para dejar atrás las rencillas del pasado y hablar de todo lo que tienen pendiente.

El taquillazo: El hombre de los puños de hierro (La Sexta, 22.30) Cuenta la épica historia de un grupo de guerreros, un clan de asesinos y un solitario forastero en la China del siglo XIX a los que nos les queda más remedio que unir fuerzas para acabar con el traidor que quiere deshacerse de todos ellos.

El Puente (Movistar #0, 22.00) Totalmente aislados en plena Patagonia Argentina, 15 desconocidos tienen que trabajar unidos para construir, con sus propias manos y en un máximo de 30 días, un puente que les permita llegar a una isla a 300 metros. Allí les espera una gran recompensa: 100.000 euros.