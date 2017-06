The Company Men (La 1, 22.45) Bobby Walker parece haber alcanzado el sueño americano. Tiene un buen trabajo, una familia estupenda y un espectacular Porsche en el garaje. Sin embargo, cuando la compañía para la que trabaja decide reducir plantilla, tanto él como muchos de sus compañeros se quedan en el paro. Sus superiores, Phil Woodward y Gene McClary, poco pueden hacer para ayudarle, porque tampoco ellos tienen asegurado el futuro en la empresa. Bobby tiene entonces que replantearse su vida y su papel como marido y padre.

Historia de nuestro cine: Mar abierto (La 2, 21.50) La anciana Carmiña cuenta su vida a un pintor y cómo un milagro salvó la vida de su amado Antonio.

Allí abajo (Antena 3, 22.40) Carmen e Iñaki se discuten y este último se va con Jozé al caserío. Allí, Sabino y Jozé le aconsejan que le cuente a su madre lo ocurrido, pero él prefiere mantener el silencio. Carmen, por su parte, hundida por todo lo que está ocurriendo con Iñaki, busca consuelo en el trabajo. Por otro lado, don Benjumea descubre que Jozé sigue siendo pobre, y le confiesa que le dejó las tierras porque en ellas hay un tesoro que escondió su tatarabuela. Mientras tanto, en el sur, la cuadrilla cree que Peio ha ligado con Celia. A continuación, reposición de varios capítulos.

En el punto de mira (Cuatro, 22.45) Programa de reportajes en el que un equipo de reporteros se desplaza a diversos puntos del planeta, entre ellos India, China, Sudáfrica, Italia y Eslovaquia, para investigar distintas noticias relacionadas con la actualidad.

All you need is love... o no (Telecinco, 22.40) Espacio en el que se trata el tema del amor en todas sus vertientes y se dan a conocer historias reales. Asimismo, en la mesa de debate, se introducen casos concretos que el presentador y sus colaboradores comentan.

El taquillazo: La intérprete (La Sexta, 22.30) Silvia, una joven intérprete que trabaja en la ONU, escucha por casualidad lo que parece ser una conspiración para asesinar al presidente de Matobo, una república africana. Cuando el agente del servicio secreto Tobin Keller se hace cargo del caso, investiga a Silvia y descubre que nació en el país africano, lo que la convierte en sospechosa.

El Puente (Movistar #0, 22.00) Totalmente aislados en plena Patagonia Argentina, 15 desconocidos tienen que trabajar unidos para construir, con sus propias manos y en un máximo de 30 días, un puente que les permita llegar a una isla a 300 metros. Allí les espera una gran recompensa: 100.000 euros.