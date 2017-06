Detrás de las paredes (La 1, 22.45) Will Atenton deja su brillante carrera de editor en Nueva York y se traslada con su mujer Libby y sus dos hijas a un pequeño pueblo de Nueva Inglaterra. Sin embargo, pronto descubre que la casa que habitan fue el escenario de una terrible tragedia.

Allí abajo (Antena 3, 22.40) Carmen se ha ido a Sevilla para pensar en sus problemas con Iñaki. Mientras tanto, Koldo, que se está volviendo a enamorar de Izaskun, se hace una prueba de fertilidad. Peio, por su parte, está muy contento con su relación sentimental porque Yasmín le da mucho espacio. A continuación, reposición de varios capítulos.

En el punto de mira (Cuatro, 22.45) Programa de reportajes en el que un equipo de reporteros se desplaza a diversos puntos del planeta, entre ellos India, China, Sudáfrica, Italia y Eslovaquia, para investigar distintas noticias relacionadas con la actualidad.

All you need is love... o no (Telecinco, 22.40) El programa cuenta con Bárbara Rey, que se somete al test de Risto y da su opinión en alguno de los casos de la noche. Además, ambos mantienen un duelo de miradas y tienen que acercarse más y más a medida que suenan canciones románticas. Irene Junquera viaja con la caravana del programa hasta Murcia para ayudar a Virginia a reconquistar a su exnovio, al que dejó por una infidelidad.

El taquillazo: Nightcrawler (La Sexta, 22.30) Tras ser testigo de un accidente, Lou Bloom, un apasionado joven sin escrúpulos que no consigue encontrar trabajo, descubre el mundo del periodismo sensacionalista en la peligrosa ciudad de Los Ángeles.

El Puente (Movistar #0, 22.00) Totalmente aislados en plena Patagonia Argentina, 15 desconocidos tienen que trabajar unidos para construir, con sus propias manos y en un máximo de 30 días, un puente que les permita llegar a una isla a 300 metros. Allí les espera una gran recompensa: 100.000 euros.