Programación TV: qué ver este viernes en televisión

El último desafío (Cine). La 1 22:05 - 23:45. Sinopsis: El sheriff Ray Owens deja su puesto en la división de narcóticos del Departamento de Policía de Los Angeles para trasladarse a la tranquila localidad fronteriza de Sommerton Junction, donde el crimen no abunda. Pero esta existencia apacible se ve truncada cuando Gabriel Cortez, el más destacado capo del narcotráfico del hemisferio oeste, efectúa una espectacular y sanguinaria huida de un convoy penitenciario del FBI. Cortez emprende una endiablada carrera hacia la frontera mexicana. Interpretes: Arnold Schwarzenegger, Eduardo Noriega, Forest Whitaker, Johnny Knoxville.

Los amantes del círculo polar (Cine). La 2 21:05 - 0:10. Historia de amor apasionada y secreta contada por cada uno de sus protagonistas, Ana y Otto, desde que tienen ocho años hasta los veinticinco. Todo comienza en 1980, a la salida de un colegio, cuando dos niños echan a correr por distintos motivos... Desde esa tarde en la que se les escapa el mundo, las vidas de Ana y Otto se trenzarán en un mismo círculo, que comenzará a cerrarse diecisiete años más tarde, en Finlandia, en el mismo borde del Círculo Polar.

Equipo de investigación. La Sexta. 22:30 - 2:30. En el nombre de Nadia: En esta nueva entrega, el programa se centra en el caso de Nadia Nerea. Fernando Blanco llevaba 8 años luchando contra la enfermedad rara de su hija Nadia. Pero en su última acción para recaudar fondos, saltó el escándalo. Según la investigación, con el dinero que le donaban para su hija enferma, Fernando Blanco supuestamente acumuló 32 relojes de lujo y pagó coches de alta gama y hoteles exclusivos. Al parecer, tenía todo preparado para huir cuando los Mossos le detienen.

Sálvame deluxe. Telecinco 22:00 Programa que recoge los acontecimientos más sobresalientes de la crónica social y de sus protagonistas. Incluye, además, una entrevista a un personaje conocido y un espacio de debate en torno a temas concretos sobre el entrevistado. Presentador por Jorge Javier Vázquez y con las colaboraciones de Kiko Hernández, Lydia Lozano, Chelo García Cortés.

Tu cara me suena. Antena 3. 22:10 - Musical. La gala de este viernes llega cargada de sorpresas y grandes éxitos de ayer y de hoy. Entre las grandes actuaciones está la de Serafín Zubiri, artista invitado de la noche, que vuelve a superarse en su carrera musical al ponerse en la piel, por primera vez, de otro cantante, Roy Orbison y su You got it. Otras actuaciones de la noche son las de Lorena Gómez, que es Gloria Gayno, o David Guapo, que canta un clásico de Celtas Cortos.

«Riverdale» 22.20 Movistar Series Xtra. En el segundo capítulo, ante las sospechas de todo el instituto, Archie intenta convencer a la profesora Grundy de sacar a la luz lo que escucharon en el bosque, un secreto que llega a oídos de Jughead. Mientras, Cheryl sigue lidiando con la muerte de Jason.

«Big Bang Theory». 22.30 TNT. En este nuevo episodio de la décima temporada de esta comedia, Raj organiza un focus group con sus exnovias para tratar de averiguar qué salió mal en sus relaciones anteriores.