La productora de «A cara de perro», sobre la manipulación: «La hemos cagado»

Javier García Roche, más conocido como «El Rey Chatarrero», sale de una polémica y entra en otro. Al escándalo por su vida personal que corrió como la pólvora en redes sociales, se le suman las críticas de profesionales que acusan al programa «A cara de perro» (Cuatro) de manipular.

La protectora «Amigos Peludos Bajo Cinca» fue la que señaló los trucos que habría utilizado el programa de Javier García Roche, artimañas televisivas que no encajaban con la realidad de los hechos que ellos mismos conocían de primera mano. «Estábamos impacientes, pues no se sale cada día la tele, nos hemos sentado a mirar y todo parecía genial, hasta que de repente hemos visto cómo cogían a otro perro que no conocíamos de nada, lo metían dentro de un maletero y decían que lo habían rescatado», ha escrito la protectora en Facebook, que además siente el engaño como «una falta de respeto» hacia el animal protagonista de este último episodio.

Tras la controversia sobre el capítulo de «A cara de perro» y las críticas a las que se ha sumado Frank Cuesta, Fremantle Media, la productora del programa que presenta «El Rey Chatarrero», ha reconocido su error en Twitter, achacando el malentendido a un fallo de motnaje: «Dos casos del programa se han unido narrativamente de manera incorrecta y estamos trabajando en la reedición del material para su redifusión».

Asímismo, en una entrevista a El Confi TV da la razón a Fran Cuesta, exculpa a Javier Roche, que ve los programas en el momento de emisión y no antes, y asume la culpa: «La hemos cagado».