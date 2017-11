La primera mamá de «First Dates» se sincera: «Lo he pasado muy mal»

22/11/2017 a las 22:21 Actualizado 22/11/2017 a las 22:24

El programa de Carlos Sobera muestra la continuidad de las parejas del programa en su versión «Second Dates». La historia de Judit y Alejandro ya la habíamos escuchado alguna vez. La comensal fue al programa por una apuesta. «Escribí al programa por un pique con mi mejor amiga. Ninguno de los dos fuimos al programa en busca de algo más allá de una experiencia divertida. Cuando llegué allí y me encontré con él se me cayeron los ojos», explicó Judit.

Desde que se conocieron en «First Dates», Judit y Alejandro no se han separado. Incluso han tenido una niña, Deana, el primer bebé de una pareja del programa de Carlos Sobera. La historia parece de cuento. Chica va a un programa por una apuesta y encuentra al hombre de su vida y acaban teniendo un bebé, pero la historia no ha sido tan fácil como parece. «Lo he pasado muy mal», confesaba la comensal. «Me diagnosticaron depresión posparto. Si ella empezaba a llorar, yo lloraba más. Fue incrementando cion el paso de los días. Se me hizo realmente duro. Se me hacía un mundo por cualquier cosa (...) Pero a día de hoy me la como».

Judit quería ser «una madre normal y estar por mi hija como tenía que estar» y lo consiguió gracias a la ayuda de su pareja y su familia: «Álex y mis padres me han salvado de perder el hilo de resistencia. Sin ellos no habría aguantado». Ahora, Alejandro quería un poco más allá: «Le quiero pedir la mano a Judit». «Sin ella y sin mi hija, no puedo estar. Se me cae el mundo», confesaba.