El polémico y desafortunado error de Canal Sur: distingue entre «inmigrantes» y «personas»

Un error puede pasar desapercibido, pero en cuanto alguien se percata de un probable gazapo en televisión, saltan las alarmas. La información puede ser malinterpretada y si a la subjetividad de cada uno se le suma una desafortunada diferenciación, la polémica se aviva.

Algo así ha sucedido durante un informativo nocturno de Canal Sur. La presentadora del telediario andaluz, Mabel Mata, mostraba en una pantalla los datos de los inmigrantes que habían llegado en patera a las costas de España. Un total de 267 inmigrantes arribaron en el país en nueve pateras. Sin embargo, en lugar de emplear el mismo término para ilustrar las cifras se hizo una controvertida distinción: mientras que en Tarifa, Barbate y Málaga se les llamaba «inmigrantes», en Motril y Almería optaron por la palabra «personas».

Según Canal Sur, hay 'inmigrantes' y 'personas'. pic.twitter.com/f3NCcvakDP — Juan Miguel Garrido (@Juanmi_News) 16 de junio de 2017

Las redes sociales no tardaron en escandalizarse ante tal «discriminación». ¿Acaso los inmigrantes no son personas? , se preguntaron. Aunque Canal Sur no ha respondido a la polémica distinción, los usuarios de Twitter no tardaron en tachar el «gazapo» de racista. Otros, en cambio, optaron por defender al canal andaluz, asegurando que probablemente el desafortunado error se debía a la búsqueda de sinónimospara no repetir el mismo término tantas veces, sin mala intención.

