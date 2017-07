Plantón máximo en una cita de «First Dates»: «Prefiero marcharme»

Pensábamos que «First Dates» nos había enseñado todo lo que puede suceder en una cita, sin embargo, hacía tiempo que no veíamos un desplante como en que ocurrió la pasada noche. David, sincero y, a veces, con poco tacto, llegó al restaurante confiado y con ilusión pero, cuando Carlos Sobera le enseñó un vídeo de su cita dónde solo se le veía la boca y se escuchaba su voz, decidió que no le gustaba: «¿Esa es mi cita, no? Lo siento, pero no me gusta nada, ni el mensaje ni lo que he visto. Soy muy sincero. Me ha transmitido inseguridad y no me gusta la inseguridad».

Carlos Sobera, atónico, intentó hacerle cambiar de opinión preguntándole qué era lo que no le había gustado y porque no le daba una oportunidad, sin embargo, el catalán, responsable de logística, estaba muy seguro de la decisión que había tomado: «Antes de hacerle pasar un mal rato, prefiero marcharme».

Su cita, Olga, que se encontraba al final del pasillo escuchándo la negativa de su futura cita, tuvo que acercarse a David por petición del presentador y escuchar sus explicaciones. La también catalana le ofreció su opinión destacando que solo por empatía hubiera cenado para conocer a la otra persona. Tras sus palabras, David cambió de opinión y aseguró que se «quedaría». Aunque, él no fue el único en cambiar de opinión ya que Olga, finalmente, no quiso quedarse.