Pelayo, arrepentido por su polémico comentario: «Amo las pieles, vivas, muertas... El cromañón ya vestía así»

Cuando Pelayo defendió en «Cámbiame» el uso de las pieles en la moda, no se esperaba que sus palabras tuvieran tanto alcance.

«Yo amo las pieles, vivas, muertas, en abrigo... El hombre de cromañón ya se vestía con pieles», expresó el estilista del programa de Telecinco en un comentario que ha suscitado multitud de indignación. Sobre todo de Frank Cuesta que no dudó en responderle, aleccionándole sobre el cruel proceso de obtención de este material estilístico. «Por favor, mira el vídeo hasta el final», pidió Cuesta a Pelayo en Twitter.

«Con tu vídeo me has abierto los ojos, desconocía la verdad, Frank. He visto a un conejillo sufrir y me ha partido el corazón por todas los animales que mueren por lo crueles que somos con ellos y por haber sido ignorante e insensible durante tanto tiempo», afirmó el influencer en un vídeo de YouTube en el que asegura que él nunca ha comprado un abrigo de piel, y que defendía su uso por «ignorancia», ya que le parecían «bonitos».

«Me alegro de que Frank me haya hecho sentir tanta tristeza y derramar aunque haya sido una lágrima. Me he sentido vacío al verlo. Me he dado vergüenza. Si mi fama y mis seguidores pueden servir de algo es para que me escuchen decir que lo retiro. Jamás hablaré más así del uso de animales», ha concludio Pelayo, profundamente arrepentido por sus declaraciones en «Cámbiame».

Tras las disculpas públicas pedidas por el estilista, Frank Cuesta ha alabado la honradez de Pelayo, colgando en un tuit el vídeo del influencer y diciendo: «No hay nada que haga a nadie mas "persona" que saber rectificar. Hay que ser muy "valiente" para hacerlo así».