Como parte de un evento vinculado a la marca Samsung, de la que Paula Echevarría es imagen, la actriz visitó «El Hormiguero» dispuesta a pasar un buen rato. En su presentación, Motos dio paso a su invitada asegurando que se trataba de «una mujer poderosa, valiente y adorable».

Con paso firme y una amplia sonrisa en la cara, Paula Echevarría salió al plató saludando al público. Motos quiso destacar la belleza de su invitada y afirmó: «esta noche estás más radiante que nunca». Tras el piropo, entró en materia y fue directo al tema principal: su supuesta ruptura con David Bustamante. «Me alegra verte bien porque estos meses han sido complicados. ¿Cómo estás?». Sin quitarse la sonrisa, Echevarría confesó: «Estoy muy bien. Estoy tranquila, situándome. Dejo que el tiempo ponga todo en su sitio y es la decisión más sabia que se puede tomar».

Poco después, añadió: «Todo se pone en su sitio. Estamos expectantes. Hay que dar tiempo a al tiempo y no precipitarse. No hay que tomar decisiones precipitadas».

Respecto a la hija del matrimonio, presente en el plató, Paula aseguró que a pesar de todo, está bien «Dani vive su infancia feliz y mi familia también está muy bien».

Tras escuchar lo que Paula tenía que decir sobre su situación personal, Pablo Motos quiso echarle un capote a su invitada y lanzó, en su nombre, un mensaje a los medios de comunicación. «Es una situación personal y dolorosa, no es entretenimiento», explicó el presentador. Por su parte, Echevarría aprovechó el comentario de Motos para pedir repeto y prudencia. «Siempre he sido muy clara con los periodistas. No he pedido que no se hable de ello, pero que si se habla, que se hable bien. Con respeto, prudencia, verdad y cautela» y zanjó el asunto asegurando: «De puertas de casa para dentro yo sé lo que hay y con eso me quedo».