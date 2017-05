Un paso atrás: Eurosport rompe con el rugby español

«Siempre había creído que el rugby era un deporte al que no se le había tratado bien», reflexiona el coordinador editorial de deportes de Eurosport, Miguel Ángel Méndez. Fue una gran noticia para los aficionados de este deporte conocer que Eurosport 2 –un espacio más volcado con el deporte nacional– ofrecería los partidos de la máxima categoría masculina, la División de Honor. «Veníamos a ayudar al rugby». Sin embargo, Eurosport se ha encontrado con una situación muy parecida a la que vivió Canal+ en 2009 y que ha tenido el mismo desenlace: el fin de la relación entre la cadena de televisión y el rugby.

El dinero no iba a ser un problema ya que los 125.000 euros del coste de la retransmisión estaban reflejados dentro del presupuesto de la Federación Española de Rugby (coloquialmente conocida como la FER). Buena calidad de imagen, una producción digna y comentaristas que saben bien de lo que hablan... poco más se podía pedir. Bueno sí, «que el rugby español deje de tirarse piedras sobre su propio tejado». Así de claro lo decía Fermín de la Calle en El Tercer Tiempo, el espacio deportivo especializado de COPE.

Las quejas de la cadena con respecto al comportamiento de los clubes en estos meses de competición son evidentes, pero ¿qué ha hecho explotar la paciencia de Eurosport? Hace un mes planteaban una idea sencilla. «Queríamos ofrecer cuatro horas de buen rugby con las dos semifinales y hacer un 'SuperSábado'», asegura Miguel Ángel Méndez. Para ello, solicitaron tanto a los clubes clasificados como a la FER que los dos partidos que disputaran a las 17.00h y a las 19.00h respectivamente de este sábado. Pese a que los encuentros se jugarán en otro horario totalmente distinto, lo peor llegó cuando el equipo de Eurosport recibía la noticia a través de redes sociales, información que causó un aluvión de (auto)críticas.

@Breoknar@yoossie@FermindelaCalle Ah! la propuesta para el SuperSaturday se trasladó a la FER el 26/04. Tiempo ha habido. Y no para enterarnos x Twitter de los horarios, no? — Miguel Angel Méndez (@miguelangmendez) 16 de mayo de 2017

Siempre comento que el rugby es el único deporte de equipo que no ha explotado en España. Ahora entiendo los porqués ¡Qué pena! — Fernando Ruiz (@fernan_ruiz) 15 de mayo de 2017

@fernan_ruiz La culpa es solo nuestra y nos lo deberíamos hacer mirar... nos ponemos zancadillas nosotros mismos. Una y otra vez — Jose Manuel Ibáñez🏉 (@jmibanezca) 15 de mayo de 2017

Cada uno asegura tener sus propios motivos, pero solo un equipo ha asumido su negativa a esta propuesta. «Nosotros dijimos que no ante la incompitibilidad de desplazamiento de los jugadores. No podíamos viajar con la suficiente antelación como para que no fuera agotador para los jugadores y tengo que mirar por su bienestar», decía Miquel Martínez, presidente del UE Santboiana. Es decir, el problema que planteaban era que su equipo solo podía viajar el viernes y, de disputarse el partido el sábado, no podrían descansar lo suficiente. Por eso, se jugará el domingo a las 13.30, un horario que tampoco se adecua a los acuerdos habituales con Eurosport ya que piden, que de ser sobre esa hora, comience a las 12.30. Por su parte, su rival, el SilverStorm Salvador, plantea otro problema: «La FER da prioridad a la Copa de España sub-16 que se juega en Pepe Rojo (su campo) frente a la División de Honor», cuenta Juan Carlos Hansen, presidente del Club.

Los clubes que pelearán en la otra semifinal no plantean más problema que la dejadez de quien da por hecho las cosas. «Al ver que la Santboiana dijo que no a jugar el sábado, simplemente acordamos el horario que mejor nos venía al Alcobendas y a nosotros», explica José Mª Valentín-Gamazo, presidente del VRAC Quesos Entrepinares. El culebrón lleva ya un par de días en activo. Mientras tanto, nos mantenemos a la espera de una reacción oficial por parte de la Federación Española de Rugby explcando por qué ese trato con lo que podía ser la venta de este deporte al gran público.