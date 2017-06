¿Ha pactado Gloria Camila con Telecinco su victoria en «Supervivientes»?

Es un hecho que Gloria Camila, la hija de Rocío Jurado y José Ortega Cano, no termina de caer bien a todos sus compañeros en «Supervivientes». Muchos concursantes, de hecho, se preguntan el motivo por el que la joven todavía no ha sido expulsada por la audiencia a pesar de ser una de las supervivientes que más polémicas ha sembrado en la isla. Gloria Camila, además, se convierte de manera más que habitual en protagonista indiscutible de las galas que cada jueves emite Telecinco, algo que muchos no acaban de comprender y que ha dado pie a todo tipo de rumores.

Hay, de hecho, ciertos concursantes que han llegado a acusar a Telecinco de favoritismo con la hija de Ortega Cano y que han dado por hecho que la cadena quiere a Gloria como ganadora. Este jueves, Jorge Javier Vázquez se mostró tremendamente ofendido por ello y aseguró durante una de las conexiones de plató que «nos sorprende lo poco que os tomáis en serio las normas del programa. Algunos concursantes ya creen que Gloria Camila tiene el concurso apalabrado para ganarlo», dijo el presentador. Jorge Javier, además, afirmó que uno de los concursantes —de quien no pronunció el nombre— había confesado ver el contrato en el que se afirma que Gloria Camila será la ganadora del concurso.

Según varios concursantes, habría sido Leticia Sabater, ya expulsada, la encargada de levantar el bulo sobre Gloria Camila, algo que corroboró Alba Carrillo en el espacio de Telecinco.

Polémica con Diego Matamoros

El programa de ayer no estuvo exento de polémica. Laura Matamoros no recibirá ninguna vista de un familiar, a diferencia del resto de sus compañeros de «Supervivientes». Un malentendido entre la productora que realiza el reality y el hermano de la concursante es el motivo principal por el que Matamoros no podrá abrazar a una persona de su entorno.

Jorge Javier fue el encargado de dar pie a Diego Matamoroas para que aclarara lo ocurrido en el plató de «Supervivientes». El hermano de Laura explicó que era él quien aparecía como miembro que viajría a Honduras en un contrato, una afirmación que el presentador quiso puntualizar. «He llegado hoy a la reunión y estaba el servicio jurídico revisando el contrato, y en ningún momento figuras tú como vista a la isla», afirmó.