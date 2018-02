OT en directo: Amaia se proclama ganadora de «Operación Triunfo»

1.51«Quiero pediros que seais lo más valientes que podáis y quiero deciros una frase que leí ayer y me encantó: 'Los barcos están más seguros atracados en el muelle, pero no se han construido para eso'», les decía Bisbal a los concursantes de «Operación Triunfo».

1.48David Bisbal salta al escenario para felicitar a los concursantes y dar explicaciones de por qué no actua. «Que pena que se haya roto la mesa de sonido». Sin embargo, el almeriense se atrevió a cantar a capela delante de todo el público de «Operación Triunfo».

1.13Ya solo queda Miriam, quien interpreta una canción de Vanesa Martín, «No te pude retener». «Es espectacular. El cambio que han hecho todos es tan grande.. No hay nada que me pueda hacer más feliz que ver que lo que les hemos dicho lo han aplicado. No hay nada más bonito que sentirse útil», le dice Manu Guix.