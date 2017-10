«Operación Triunfo» ya tiene a su Risto Mejide, el azote de los concursantes

24/10/2017 a las 12:12 Actualizado 24/10/2017 a las 12:15

Si hubo algo que dio de sí en el «Operación Triunfo» de Telecinco fue Risto Mejide. El publicista, brusco e irónico, a menudo era demasiado crítico con las actuaciones de los concursantes que desfilaban ante él aterrorizados. No tenía pelos en la lengua, y en más de una ocasión le reprendieron sus compañeros del jurado por «humillar» a los nerviosos aspirantes.

Este año, Joe Pérez-Orive ha heredado el papel de malo del jurado que inauguró Risto Mejide (¿y antes que él Noemí Galera?). Fueron muchos los que desde redes sociales incluso les sacaron el parecido a ambos, ya que el director de marketing de Live Nation Entertainment lleva una media melena similar a la que en su día llevaba el publicista en OT.

El público no tardó en abuchear al villano del jurado en la gala 0 de «Operación Triunfo». «Te he visto un poco inseguro y he visto cierto sufrimiento del pasado en tu actuación. ¿Tus padres están aquí? Seguro que ellos también han sufrido contigo y te piden cierta valentía», le decía a uno de los concursantes, que a punto estuvo de derrumbarse antes de que le diese el beneplácito para crucar la pasarela y empezar su formación en la Academia.

Otros comparaban la acidez de Risto Mejide con su «doble» y decían que el experto en marketing y derechos de autor no llega «ni a señorita Rottenmeier», mientras que otros bromeaban con la imagen de Risto («cuando lo pides por Aliexpress») y con la de Joe («cuando te llega a casa»).