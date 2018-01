El inesperado (y sorprendente) reencuentro entre dos exconcursantes de Â«OTÂ» en Â«Got TalentÂ»

22/01/2018 a las 12:09 Actualizado 22/01/2018 a las 12:09

La nueva edición de «Got Talent» ya ha arrancado en Telecinco y con ello, la carrera que han iniciado los 300 artistas seleccionados de un casting de más de 6.000 personas para conquistar los corazones de la audiencia y el jurado del concurso, compuesto por Risto Mejide, Eva Hache, Jorge Javier Vázquez y Edurne.

Así, cantantes, bailarines, ilusionistas y toda clase de maestros de las artes escénicas desfilarán durante las próximas semanas por el concurso. Algunos totalmente desconocidos para los espectadores, pero otros no tanto. Este último es el caso de Guille Barea, exconcursante de «OT 4», el primero de los celebrados en Telecinco, allá por 2005, que fue a «Got Talent» para tratar de volver a poner en liza sus condiciones musicales.

Aquella edición de «Operación Triunfo» tuvo un alto nivel. Salió ganador el joven canario Sergio Rivero, aunque más allá de ello, lanzó a la fama a Soraya Arnelas y Edurne García, aunque también a Guillermo Martín (reciente fichaje de «Volverte a ver», el nuevo programa de Carlos Sobera) y Fran Dieli (ahora en «Tu cara me suena»). Guille Barea, recordado en el programa por su gran interpretación de «Valió la pena», de Marc Anthony, quedó noveno y fue apeada del concurso por Idaira, una de las favoritas y que, al más puro estilo Luis Cepeda en la última edición, o Juan Camus en «OT1», eliminó a cuatro aspirantes.

Pero cosas de la vida, trece años más tarde, Guille Barea y Edurne se han vuelto a encontrar. El primero, como un aspirante en «Got Talent», con un «look» totalmente cambiado (antes lucía media melena y ahora lleva el pelo corto) y ya 38 años a sus espaldas. La segunda, jurado del concurso, se mostró ilusionada y sorprendida por volver a ver a Barea. «Se me hace raro tener que juzgar a un compañero mío», dijo emocionada, después de que el intérprete cantase, cuando el jurado la emplazó a ser la primera en valorar su actuación.

Pique con Jorge Javier Vázquez

Tras ello, llegó el turno del siempre polémico Risto Mejide. «¿Te quedaste sin mi ración en "OT" y has venido a por ella?», le preguntó, a modo de broma, pues Risto en aquella edición, todavía, no era jurado. «No, tuve la suerte o la desgracia de no tenerla», respondió Barea. «¡La suerte!», dijo Edurne. El publicista le recriminó al cantante, nacido en Cádiz, su pronunciación de las eses en su interpretación, con lo que su valoración no fue todo lo positiva posible.

Después, evaluó Jorge Javier Vázquez, que tuvo un pequeño roce con Barea. «Me ha parecido una actuación muy agotadora, con un "chorro" de voz my intenso», le dijo. «El que lo tenga (su "chorro" de voz) que lo aproveche, "pisha"», le espetó el intérprete, que en seguida puso en liza que su comentario no tenía ninguna connotación negativa. Sin embargo, Vázquez no se lo tomó del todo bien. Su cara así lo demostraba.

Las valoraciones más positivas, así las cosas, le llegaron de Eva Hache y Edurne. «Lo tienes todo para triunfar, el público se ha puesto en pie y has cantado muy bien», dijo la primera. «Me encantabas y me sigues encantando. Me ha hecho tanta ilusión verte...», comentó, por su parte, Edurne. Ambas votaron que Barea debía seguir; pero Jorge Javier votó que no, por lo que el veredicto definitivo quedaba en manos de Risto.

Controversias del destino, el publicista, quizá el miembro del jurado más recordado en toda la historia de «Operación Triunfo», se volvía a ver en la tesitura de evaluar a un aspirante del concurso... aunque en otro formato. «Has tenido la osadía de plantarte aquí, cuando ya estuviste delante de un jurado, delante de una compañera para que te juzgue y de aguantar los envites de este jurado, que no es fácil. Te llevas mi respeto, pero no mi sí», le espetó Risto.

Con su voto negativo, Guille Barea no obtuvo la mayoría necesaria para continuar en el concurso, por lo que tuvo que abandonar «Got Talent» para decepción de gran parte del público y de Edurne. La «extriunfito», de hecho, se levantó de su silla para abrazar a su excompañero antes de que abandonase el escenario.