Cuando Bustamante sorprendió a Rosa López en el cuarto de baño

31/10/2017 a las 00:38 Actualizado 31/10/2017 a las 00:38

La gala de Operación Triunfo tras varios años fuera de la pantalla tuvo mucho tiempo para el recuerdo de los buenos tiempos de la

primera edición. De hecho, al poco de comenzar el programa, el presentador anunció a un nuevo miembro del jurado: David Bustamante. El artista cántabro, muy presente los últimos meses en los medios tras su separación de la actriz Paula Echevarría, es uno de los iconos de la ya mítica primera edición de Operación Triunfo que revolucionó la televisión española.

Ya la semana Rosa López hizo aparición en el plató, con actuación incluida, y repitió protagonismo en esta gala, con consejos a los nuevos aspirantes y anécdotas incluidas.

Precisamente una de estas historias sobre su paso por la Academia fue uno de los momentos más divertidos de la noche. En aquellos tiempos, explicó, solamente había en la casa dos cuartos de baño para todos los concursantes.

«Yo estaba haciendo aguas mayores», preciso Rosa López, «cuando entró Bustamante y me vio el potorrín». El cántabro quiso explicarse, alegando que no había pestillo y pensó que no había nadie. «Allí vi a Rosa en todo su esplendor, como Dios la trajo al mundo», contó el músico entre risas.

No fue la anécdota jugosa de la noche protagonizada por una invitada. BeckyG, la artista estadounidense que está arrasando con su hit Mayores, visitó el plató de Operación Triunfo para conocer a los concursantes. Poco después cantó en directo la canción que la está llevando al estrellato, pero con una significativa modificación en el estribillo: en vez de «a mí me gustan mayores, que no me quepa en la boca» dijo «a mí me gustan mayores, que me den besos en la boca».

En el apartado musical volvieron a repetirse fallos de sonido y ruido de ecos durante la actuación de algunos de los aspirantes. Los concursantes cantaron en esta gala a dúo, con un repertorio musical de lo más variado. Destacaron especialmente por su calidad los shows femeninos. Aitana fue la concursante que más gustó al público con su versión de «No puedo vivir sin ti» junto a Cepeda, y para ella fue la salvación de la semana.