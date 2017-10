«OT 2017» ya tiene fecha de estreno

18/10/2017 a las 14:00 Actualizado 18/10/2017 a las 14:02

Tras una larga espera, Televisión Española ha anunciado (por fin) que «OT 2017» se estrena este lunes 23 de octubre en la rueda de presentación en Barcelona. El talent show tendrá que competir contra «Mi casa es la tuya», de Bertín Osborne en Telecinco, y contra la serie de Antena 3 «La casa de papel».

[Si quieres asistir como público, apúntate aquí]

Estos no serán sus únicos rivales. Indirectamente, los fans de «El Ministerio del Tiempo» no mirarán con buenos ojos al talent show ya que les ha quitado el hueco que la serie tenía en la parrilla de La 1. Parece que los seriéfilos no están entre el target de «OT 2017» ya que el lunes 23 de octubre también regresa «The Walking Dead» a FOX.

El próximo lunes conoceremos a los 18 finalistas del multitudinario casting del programa durante una gala en la que solo 16 se convertirán en concursantes definitivos que formarán parte de la nueva Academia dirigida por Noemí Galera, quien también presentará «El Chat». Roberto Leal y Noemí Galera encabezarán un amplio equipo que dirigirá Gestmusic con Tinet Rubira a la cabeza.

En el nuevo centro de estudios encontraremos a rostros muy conocidos por los espectadores. Vicky Gómez será la nueva coreógrafa, Los Javis se convertirán en los substitutos de Ángel Llàcer en materia de interpretación y Manu Guix liderará la dirección musical de la Academia. Junto a ellos estarán Mamen Márquez, Joan Carles Capdevila, Laura Andrés, Cristina Burgos, Sheila Ortega, Andrea Vilallonga, Guille Milkyway, Magali Dalix y Xuan Lan.