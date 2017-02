El obispo de Vic lamenta la confusión creada por Sor Lucía al decir que María no fue virgen

El pasado domingo Sor Lucía acudió a «Chester in love» para hablar con Risto Mejide en un programa dedicado al sexo. La religiosa habó sobre el celibato y la ausencia de relaciones íntimas, llegando a confesar: «Yo he renunciado a tener relaciones sexuales y a tener una pareja. Pero yo sigo siendo una mujer. Sigo sintiendo lo que siento (…). Cuando yo entré al convento me acuerdo que te explicaban y te decían que si tenía "tentaciones" había que darse duchas de agua fría y disciplinarse. Castigar al cuerpo porque el cuerpo era malo. El cuerpo era "la cárcel del alma"».

Sin embargo, una de sus intervenciones más polémicas fue la referida a la Virgen. «Yo creo que María estaba enamorada de José y que era una pareja normal, y lo normal es tener sexo. Cuesta de creer y de digerir. Nos hemos quedado en normas que nos hemos inventado sin llegar al auténtico mensaje», le comentaba a Risto Mejide.

En una nota oficial, el Obispado de Vic desautoriza a la religiosa, a pesar de que no cita expresamente a Sor Lucía, por sus declaraciones sobre la Virgen. «Forma parte de la fe de la Iglesia, desde sus inicios, que María fue siempre virgen y que esta verdad de fe fue recogida y proclamada de manera definitiva por el Concilio II de Constantinopla, siendo el primer dogma mariano y compartido por los cristianos católicos y ortodoxos», recuerda.

El comunicado concluye recordando a Sor Lucía Caram que «estas declaraciones no se ajustan a la fe de la Iglesia» y lamenta la «confusión que hayan podido crear en el pueblo fiel».

Más explícito se ha mostrado José María Tamayo, secretario general de la Conferencia Episcopal, que sí ha mencionado a la religiosa a través de Twitter: «El obispo de Vic lamenta las declaraciones de Sor Lucía Caram en un canal de TV y la confusión producida en los fieles».