Nuria Roca y Juan del Val, en Â«El HormigueroÂ»: Â«La fidelidad es aburrida, nosotros tenemos una relaciÃ³n abiertaÂ»

13/10/2017 a las 11:53 Actualizado 13/10/2017 a las 11:54

Nuria Roca y Juan del Val se convirtieron en los personajes televisivos de la noche del jueves. El motivo fue su visita a «El Hormiguero», donde la pareja acudió para promocionar la última novela del escritor, «Parece Mentira», de la que Pablo Motos no dudó en destacar una controvertida cita:

No creo que haya nada malo en desear a otras personas. Nos han enseñado que si se quiere a alguien no puede apetecerte estar en la cama con nadie más. Me parece muy bien a quien le suceda pero a mí no me pasa.

Lejos de explicar que el párrafo pertenecía a la ficción, Juan del Val no dudó en asegurar que, en este sentido, se sentía plenamente identificado con el personaje del libro. «La fidelidad me parece aburrida», dijo. Su pareja, Nuria Roca, también se mostró convencida al respecto: «Muchas veces no nos atrevemos a verbalizarlo, pero nos pasa a muchos», espetó. «Todo es una cuestión de entender, de saber dónde se está y dónde se quiere estar», dijo la mediática presentadora quien, sin embargo, no dudó a en matizar: «Otra cosa es que yo conozca los detalles. ¡Eso no!» aseveró.

Ante la pregunta directa de Pablo Motos sobre si se consideraban una pareja abierta, Nuria Roca y Juan del Val no dudaron en asentir sin miramientos. «No quiero tener una persona al lado que no esté viva, que no desee. Otra cosa es que no quiera estar conmigo. Creo que las parejas crecen, evolucionan, maduran... Es lo que hemos hecho nosotros, crecer y hace run aprendizaje como pareja y atrevernos a confesarnos cosas en cuanto a sentimientos», afirmó.