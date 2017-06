Lo que nunca se contó de «40 años de democracia»

Cuarenta años de historia de España explicados por sesenta políticos, periodistas y personalidades del mundo de la cultura en poco más de 300 minutos. Así se ha construido «40 años de democracia» (lunes, 22.00), una serie documental del canal Historia que es también un homenaje al periodo que comenzó con las elecciones de 1977 y reformó por completo el país. «Hay que agradecer a los participantes, entre ellos todos los padres de la Constitución y presidentes que aún viven, que nos hayan regalado su tiempo y su confianza, porque ninguno nos ha puesto ninguna clase de condicionante para participar. Muchos han visto en este espacio la oportunidad de contar aquello que no pudieron en su momento», subraya Manuel Campo Vidal, guionista y narrador de este documental de seis capítulos que se ha producido en cinco meses. Además de líderes históricos, también participan en esta producción nuevas figuras de la política como Pablo Iglesias, Ada Colau, Albert Rivera o Inés Arrimadas; cantantes como Ana Belén o Alaska y periodistas como Bieito Rubido, director del diario ABC, entre otros.

«La serie también ha crecido mucho al grabarse en lugares emblemáticos como el la cúpula del Congreso de los Diputados, el despacho del presidente en Moncloa...», destaca Campo Vidal sobre una producción que llega prácticamente hasta nuestros días con el episodio «El declive del bipartidismo». «Este capítulo no ha sido más difícil de producir que otros, porque hay muchas voces de distintos ámbitos. La conclusión ya está a consideración de quienes la vean», añade el director. Solo señaló tres ausencias: la de un alto mando de la lucha antiterrorista, la de hijos de destacadas personalidades fallecidas que no quisieron aparecer por respeto a la labor de sus padres y la del político Julio Anguita, «que me dijo que yo solo quería unas frases y él necesitaba una hora y media», bromeó Campo Vidal.

«No hay una crítica general porque esto no era un debate profesional, pero hay cosas puntuales que los protagonistas plantean que se podrían haber hecho de otra manera y otras en las que se reafirman», confiesa Campo Vidal, que tiene tanto material que no descarta preparar un libro sobre el tema.

Antes del estreno de esta serie, Jenaro Castro y su equipo de «Informe semanal» (sábado, 21.30) ofrecen un especial sobre las elecciones de 1977 y lo que supusieron para el país. «Desde una perspectiva histórica, hacemos un “Cuéntame” sin perder de vista la actualidad, hasta llegar a hoy. Es decir, no solo hablaremos de la transición, la democratización de España, las libertades y el bienestar, también de las dificultades sufridas, como en el el periodo de involución que supuso el 23F y los años de plomo de ETA, hasta llegar a nuestros días con el desafío separatista, la lucha contra el yihadismo, la creación de empleo y la corrupción», resume Castro.

Esta entrega, algo más larga de lo habitual, contará con el testimonio del presidente del Gobierno y los líderes de los principales partidos políticos de la oposición (Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Albert Rivera), así como con figuras del mundo de la cultura como el pintor Antonio López y Alaska. Con el foco puesto en la actualidad, este especial también sumará a este tributo las voces de celebridades nacidas en 1977, como el actor Hugo Silva, el deportista Jorge Garbajosa o el cocinero Ángel León.

Los cinco bloques de este especial («De la dictadura a la democracia», «Recuerdos de época», «La mayor dificultad», «Logros de España» y «Mirando al futuro») han sido escritos y dirigidos por Jenaro Castro, con la realización de Mikel Martín. Además, el equipo del decano espacio informativo ha rescatado para la ocasión imágenes inéditas de la época grabadas en formato cine.