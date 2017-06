Nueve programas temáticos para «refrescar» la parrilla de Non Stop People

Non Stop People, el canal joven de Movistar+ (dial 23), celebra sus dos primeros años de vida con una renovación de su parrilla que incluye el estreno de nueve programas de producción propia («Non Stop Fashion Week», «Fan People», «No te pares», «X-People», «Pantallas», el culinario «Gastrolab» y los musicales «Sonidos», «Sessions» e «Historias del pop») con el objetivo de renovar su programación, dirigida a millenials, y crear una televisión «más ágil y rápida». Por ello, todas estas nuevas apuestas tienen una duración inferior a los 30 minutos y están preparadas para verse en todo tipo de soportes.

«Con estos cambios hemos pasado de 1,1 millones de espectadores en febrero de este año alcanzado 1,7 millones de espectadores en el último mes», explica José Manuel Lorenzo, presidente del canal. «Queremos seguir demostrando que no todo es muerte, corazón y política, sino que se puede hablar de muchas cosas», añade el máximo responsable de la cadena, que dedicó unas cariñosas palabras para Antonio San José, hasta hace unas semanas director del canal.

«El reto de dirigirse a un público millennial es una proeza. Porque ellos ven en la televisión un electrodoméstico obsoleto», apunta Rafael Latorre, director de contenidos de Non Stop People. Seguiremos teniendo grandes contenedores, como "Xtra" o "El Hub", pero el objetivo es dirigirnos a un espectador aún más específico, amante de los videojuegos, los deportes extremos, la música o la moda».

Además de renovar la parrilla, Non Stop People también ha incorporado todo un equipo digital parar renovar su web. «Estoy convencido de que el futuro está en el teléfono. Hay que trabajar para que el contenido llegue a la audiencia», relató. «Además, estamos negociando con más medios para aumentar nuestra capacidad de producción.

Otro pilar clave del proyecto que están desarrollando es la internacionalización de los contenidos. «Ya nos ven algunas plataformas bajo demanda en Latinoamérica. Vendemos el canal entero o bloques de programas. Estamos trabajando para crear un Non Stop People latino y bilingüe», confesó Lorenzo, que se mostró esperanzado por el futuro de la plataforma: «Movistar+ está contenta, no tiene un canal como el nuestro y supongo que querrá seguir, aunque lo tienen que decir ellos. Si no, tenemos un plan B y un plan C», afirma.