Una nueva versiÃ³n del gallo de Manel Navarro en Â«Me lo dices o me lo cantasÂ»

A Manel Navarro no le fue muy bien en Eurovisión, al menos en la competición. Gracias a su paso por concurso (y a su desafine en los últimos momentos de la canción), le conoce todo el mundo. Navarro supo tomárselo con humor desde el principio, pero no ha sido el único.

En el programa de «Me lo dices o me lo cantas» de anoche, el actor David Carrillo se puso en la piel del representante de España en Eurovisión 2017. En lugar de cantar «Do it for your lover», interpretó «Eurovisión no mola», con el mismo ritmo y tono que la original, pero con una letra muy distinta. «Cantar en Eurovisión no fue como pensaba», empieza la canción en la que no faltaron gallos.

Sin embargo, esa no fue la peor alusión a la actuación del cantante: «Creí que triunfaría después de que me enchufaran. Los productores me dan todos las espalda. Solo me han propuesto un dueto con Remedios Amaya». «Un gallo me dejó el último de la cola» o «mi carrera se desmorona» fueron algunos de los dardos que lanzaron a Manel Navarro en «Me lo dices o me lo cantas».

[Disfruta de la actuación pinchando aquí]