La nueva concursante de Â«GH RevolutionÂ» tras el abandono voluntario de Laura

16/11/2017 a las 22:38 Actualizado 16/11/2017 a las 22:39

El último varapalo que se llevó la actual edición de «Gran Hermano» fue el abandono de Laura Velasco, la participante discriminada por su transexualidad, y que fue repescada en el programa, que decidió abandonar la casa de Guadalix de la Sierra «por voluntad propia», como publicó la cadena de Mediaset en su perfil de Twitter. Se fue sin despedirse de nadie y tras una gran bronca con otra de las participantes, Miriam.

En el confesionario alegó que «No tengo ganas de seguir aquí. Nos permitimos muchas cosas con las palabras, nos creemos que con un perdón esté todo arreglado, que yo dé la imagen de fría no quiere decir que no tenga sentimientos y encima que se me juzgue porque yo tengo resquemor (...) como siga aquí me vuelvo loca. No puedo, no tengo fuerzas, ya está, me quiero ir», dijo la exconcursante. Pero Laura ya tiene sustituta. La organización de «GH Revolution» ha decidido no esperar a la emisión de la gala este jueves en prime time para presentar a la nueva concursante. Lorena Gómez ha sido elegida entre los 100 preseleccionados hace tres meses, pasó varios días en la casa junto a sus compañeros pero tuvo que abandonarla.

Lorena Gómez es gaditana y tiene 22 años. Durante el casting confesó que la gente cree que es «creída y prepotente». Sin embargo, asegura que hace cambiar de opinión a aquellos que la conocen: «Dicen que tengo cara de mala leche, pero para nada». La nueva participante llega en una noche llena de reencuentros entre concursantes y sus familiares.