La mala experiencia de Santiago Segura como actor de doblaje en películas porno

Actualizado 15/06/2018 a las 23:52

Un viernes más, vuelve al primera time de Antena 3 de los viernes «La noche de Rober», un espacio de humor y entrevistas dirigido por el cómico gallego Roberto Vilar. Este viernes el plató se convirtió en el sevillano parque de María Luisa, donde Eva González concedió su primera entrevista tras ser madre. Roberto Vilar y la presentadora se pasearon en calesa y en el recorrido habló de su reciente maternidad, de su trayectoria profesional, su insólito Record Guinness y sus inicios como Miss España.

También visitó este viernes el plató de «La noche de Rober» el actor, director y guionista Santiago Segura, que celebra los veinte años de «Torrente» y repasó con Roberto Vilar sus bombazos de taquilla y los éxitos cinematográficos en los que ha trabajado, haciendo una peculiar reinterpretación. Hubo tiempo incluso para que adelantase su nuevo proyecto teatral con dos amigos’ muy conocidos por el público. Para demostrar que estudió Bellas Artes, Leo Harlem le propuso identificar qué fotografía se corresponde con una obra de arte real y cuáles son mamarrachadas.

José Corbacho les propuso jugar a «Combina o revienta»: tuvieron que lanzar varios discos en un panel y debieron beberse la mezcla de las bebidas que hayan tocado. Además, «La noche de Rober» contará la increíble actuación a escuras de Saturnalia.

Santiago Segura, como era de esperar, no se mordió la lengua y brindó numerosos momentos divertidos a los espectadores. Al poco de empezar la entrevista, el presentador gallego le preguntó al veterano cineasta por su experiencia en el mundo del cine para adultos, y es que Segura tuvo algún incidente en sus comienzos como actor de doblaje en las películas X.

«Al principio no entendía muy bien cómo iba lo de la respiración», confesó Segura, «si intentas jadear cuando estás quieto parado, pues mareas, hay que tener cuidado». Santiago Segura tuvo una mala experiencia al respecto, y tal y como le explicó al presentador «había allí una veterana que llevaba muchos años doblando que me avisó y me dijo que no me lo tomase muy a pecho, que me iba a desmayar. Hay que tener cuidado cuando se jadea». En este tono cordial y distendido transcurrió la entrevista con Segura, que se marchó del plató arropado por el aplauso del público.