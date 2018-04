«No quiero que aparezca y sea mi amiga, quiero que vuelva y esté con su familia»

Actualizado 11/04/2018 a las 23:38

Caroline del Valle desapareció el 14 de marzo de 2015 en la controvertida zona Hermética de Sabadell, un lugar de bares y discotecas, cuando apenas tenía de 14 años. Eran las cinco de la mañana cuando los Mossos d'Esquadra sorprendieron a un grupo de menores, entre los que estaba Caroline. «Habíamos estado bailando al lado de un coche rojo, sí; pero ni yo ni Carol bebimos. Me dijo 'ni se te ocurra beber'», cuenta Silvia Codony, la amiga de Caroline del Valle, en la última entrega de «Desaparecidos».

Varios de los presentes se habían fugado de centros de menores como cada fin de semana. No dudaron en salir corriendo a esconderse. «Empezamos a correr, sin pensar nada. Yo corría por la carretera y ella por la acera. La llame, pero no vino. Al final nos fuimos juntando todos en la estación de tren. Todos menos Justin y Carol», continúa. Mientras tanto, los padres de Caroline creían que estaba durmiendo en Hospitalet, en casa de su amiga.

🔵 Silvia Codony es la chica con la que Caroline debía haber dormido aquella noche, al menos en eso quedó con su madre. Pero, tras la redada en la discoteca, se pierde su pista. #Desaparecidos12pic.twitter.com/uDXM1J2dRU — Desaparecidos (TVE) (@DSP_tve) 11 de abril de 2018

Silvia tardó dos días en confesar que Caroline no estuvo en su casa durmiendo y que en realidad estuvieron en la zona de discotecas de Sabadell. «Me arrepiendo de no haber dicho la verdad antes. Si lo hubiese dicho todo podría haber sido más fácil desde el primer momento», confesó entre lagrimas. «Yo no tengo la culpa. No quiero que aparezca y sea mi amiga, quiero que aparezca y esté con su familia», añade.

Pese a que había decenas de jóvenes, vigilantes de las discotecas, menores y mossos por la zona, no se cuenta con una sola pista sólida. La última persona que vio con vida a Caroline (y quien ha sido desde entonces el principal sospechoso) fue Justin. Se convirtió en el principal sospecho porque aseguraban que había estado dos horas en el castillo abandonado en el que los Mossos d'Esquadra han rastreado una y otra vez sin haber utilizado su teléfono. «La redada la hacen a las 5.40 y a las 8.28 las cámaras captan a Justin llegando a Barcelona; es decir, estuvo solo dos horas y cuarenta minutos». Solo en el trayecto de Sabadell a Barcelona se tarda una hora y 25 minutos. «El tiempo no encaja. Por eso he pedido una y otra vez que contemplen otras hipótesis», dice la madre de Caroline.

Isabel Movilla, la madre de Caroline del Valle, ha llegado a ser insultada y amenazada por los menores que acompañaban esa noche a su hija y sus familias cuando ha tratado de dilucidar qué pasó con ella. La familia ha asegura en repetidas ocasiones sentirse desamparada y perdida ante la situación: «Sentimos que Caroline es una desaparecida de tercera». Por si esto fuese poco, la última persona que la vio con vida se atreve a señalas como responsables a tres personas de las que no recuerda su cara, asegura, «porque ya ha pasado mucho tiempo».