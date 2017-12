TV3 no emitirÃ¡ por segundo aÃ±o consecutivo el discurso de Navidad del Rey

24/12/2017 a las 14:13 Actualizado 24/12/2017 a las 16:06

Un año más (y ya es el segundo consecutivo) la cadena autonómica TV3 ha tomado la decisión de no emitir el discurso de Navidad del rey Felipe VI. Por el contrario, el tradicional mensaje festivo de Su Majestad será trasladado al canal 3/24 (dependiente del primero y que emite exclusivamente noticias en boletines periódicos).

No es la primera vez que se ha tomado esta polémica medida. Todo lo contrario. La veda se abrió el pasado 2016 cuando la Corporació Catalana de Mitjans Àudiovisuals (CCMA) informó de que TV3 no emitiría el mensaje navideño.

Entonces achacaron la decisión a presiones de los partidos independentistas, algo que criticó duramente el líder del PP en Cataluña, Xavier García Albiol: «Sé perfectamente que por instrucciones del Palau de la Generalitat por primera vez en 30 años TV3 deja de emitir el mensaje de Navidad de Casa Real. Vergonzoso».

Así pues, y por segundo año, TV3 prescindirá de las palabras de Felipe VI y las enterrá en el 3/24, cadena con un 10% menos de audiencia. A cambio, y según puede verse en su página web, a partir de las 21:00 horas pondrán a disposición de sus espectadores «Telenoticias vespre». Programa, a su vez, precedido de dos capítulos de la serie «Mr. Bean».

Con todo, y según han desvelado fuentes de TV3, en este caso no han tomado esta decisión por presiones políticas de «ningún sentido». Por el contrario, desde la cadena han determinado que no emiten el mensaje atendiendo a su criterio periodístico. Para ser más concretos, han señalado que el mensaje «se emite por interés informativo», y no «por deber institucional».

Felipe VI va a protagonizar este domingo el tradicional mensaje de Navidad, el cuarto desde que relevó a su padre, Juan Carlos, al frente de la jefatura de Estado en junio de 2014. Y lo cierto es que se ha convertido en uno de los más esperados después de que, el pasado 21 de diciembre, las urnas catalanas diesen como vencedora a Inés Arrimadas.