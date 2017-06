Netflix y HBO se alían contra la piratería

Netflix, HBO y NBC Universal, tres de los gigantes de televisión más importantes, y varias empresas de entretenimiento norteamericanas se han unido para luchar contra la piratería. Un total de 30 compañías han creado Alliance for Creativity and Entertainment (ACE) -Alianza por la Creatividad y el Entretenimiento- con el objetivo de acabar con los visionados y descargas ilegales que vulneran el copyright de sus contenidos online y que se cuelgan en plataformas no oficiales, según informa Variety.

Desde la llegada de internet, los contenidos se han incrementado y con ello las distintas plataformas, pero, debido a esto, también la piratería. No obstante, las plataformas de streaming como HBO y Netflix han invertido grandes cantidades económicas en la distribución de sus contenidos, por lo que quieren sellar sus derechos. Para ello, las compañías realizarán investigaciones y trabajarán con las autoridades para dar caza y denunciar a aquellas empresas que se lucran a través de la violación de los derechos de autor. La idea, apuntan, es «perseguir acuerdos voluntarios con partes responsables en todo el ecosistema de internet».

ACE, bajo el sitio web llamado alliance4creativity.com, es la primera alizanza que une a empresas de vídeo bajo demanda y digitales junto a empresas de redes y grupos de Hollywood -como AMC, BBC, Amazon, Televisa, Sony Pictures Entertainment y Warner, entre otros- luchando contra las copias ilegales desde hace años. Y es que desde esta «alianza» han cifrado en 5.400 millones el número de descargas ilegales que se cometen en todo el mundo.