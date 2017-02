Es instructivo leer los comentarios de los lectores estadounidenses en los medios que han recogido la noticia, como «Variety», «Hollywood Reporter» y «Deadline». Casi nadie entiende los argumentos de la productora española Onza para litigar contra dos gigantes como Sony y NBC. El argumento más repetido, que también utilizan los abogados de estas compañías, es que las historias sobre viajes en el tiempo existen desde que H. G. Wells creó la primera en 1895.

Por fortuna para la productora de «El Ministerio del Tiempo», el juez federal de California, el veterano Stephen Wilson, no comparte estos criterios y ha desestimado el recurso de Sony y NBC. Los dos colosos no han podido evitar que el caso llegara a juicio y tendrán que defender en los tribunales que «Timeless» no es una copia, como defienden los españoles, que presentaron su denuncia en septiembre.

Será una batalla entre grandes bufetes, digna de otra serie televisiva. A los presuntos plagiadores los defiende la firma Leopold, Petrich & Smith, en cuya cartera de clientes aparecen casi todos los grandes estudios de Los Ángeles, como MGM, Paramount, United Artists, etcétera. Los responsables de Onza han buscado la colaboración de Early Sullivan Wright Gizer & McRae. Entre sus defendidos más ilustres destacan Whoopi Goldberg, Miley Cyrus y Victoria Principal.

Mientras «El Ministerio», que ha encontrado en Netflix un aliado para solventar sus problemas de presupuesto, sigue grabando capítulos de su tercera temporada, que estrenará TVE este mismo año, «Timeless» vio la luz el pasado 3 de octubre en la NBC. La cadena americana encargó hace unos días otros tres episodios, para un total de 16, aunque se desconoce si habrá una segunda temporada.

Otro de los argumentos de la defensa es que los productores españoles divulgaron en público la idea de su serie (en mercados televisivos como el MipTV, en Cannes), por lo que la idea dejó de ser privada. Según el juez Wilson, sin embargo, es clave el hecho de que las compañías que ahora se enfrentan negociaron durante semanas la posible venta de derechos. Sony recibió un DVD, la «Biblia» de la serie y otra documentación, hasta que cortó de forma abrupta las negociaciones y anunció que lanzaría su propia serie.

Casualmente, los parecidos entre las producciones son notorios, como ha señalado repetidas veces Javier Olivares, creador de la historia junto a su hermano Pablo. Hay muchos más detalles, pero para empezar ambas series cuentan las misiones de sendas patrullas, formadas por dos hombres y una mujer (la erudita del grupo), que viajan al pasado para intentan preservar acontecimientos de la historia.