Ana Obregón se sentó en la mesa de «All you need is love... o no» dispuesta a confesarle a Risto Mejide todos los detalles, o al menos los más destacados, de su vida amorosa.

Antes de comenzar el denominado "Risto Test", Obregón se confesó fan del programa y se mostró dispuesta a abrir su corazón, aunque fue algo esquiva a la hora de desvelar los nombres de los hombres de su vida. Principalmente, la bióloga habló de Alessandro Lecquio y de cómo Antonia Dell'Atte se lo presentó años antes de su romance. «Se estaba separando cuando empezó a salir conmigo», señaló.

En el repaso por su historia amorosa, Risto se interesó por conocer otros novios de la artista y, en especial, su rumoreada relación con David Beckham. Ana Obregón confesó que se intercambiaba mensajes con el futbolista del Real Madrid, pero que Victoria no tenía motivos reales para montar la escenita que tuvo lugar en un gimnasio de Madrid. «La última vez que vi a Victoria casi me arranca los pelos», explicó la actriz entre risas, La invitada aseguró que la ex Spice Girl se mostró muy enfadada con ella, pero que era él quien no dejaba de enviar mensajes.

Álex, el amor de su vida

Tal y como sucedió la semana pasada, durante la visita de Antonia Dell'Atte en la que Ana Obregón entró por teléfono, en el programa de esta semana sucedió al revés. La modelo italiana participó en el espacio de Telecinco para interrogar a la bióloga y su primera pregunta fue muy directa: «¿Por qué no te casaste con Lecquio?» y sincera, Obregón respondió: «Cuando nos fuimos a casar no pudimos porque tú no le dabas el divorcio... pero, luego te lo he agradecido toda la vida».

Ana Obregón recibió una sorpresa de su hijo. - MEDIASET

Pero si hay alguien que ha marcado la vida de Ana Obregón es su hijo Álex, que sorprendió a su madre con un emotivo mensaje en vídeo: «Tenemos una vida por delante juntos. Te quiero, ¡gracias por darme los medios necesarios para estar donde estoy hoy! Este soy yo, el hombre de tu vida». Obregón no pudo contener las lágrimas y explicó que el papel de madre era el que mejor había desempeñado en su vida y que se sentía muy orgullosa de todo lo que su hijo había conseguido sin la necesidad de aprovecharse de la fama de sus padres.