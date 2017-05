Jimena y Shaza acudieron a «All you need is love… o no» para apoyar a una pareja de chicas que acaban de hacer pública su relación sentimental. Tras años disfrazando su amor como una amistad, Ester decidió acabar con la farsa y presentar a su novia Esther al mundo. Sus padres, y los de ella, se enteraban al tiempo que los telespectadores que su relación va más allá que una simple amistad.

Para apoyar a la pareja, Risto Mejide citó en el plató del programa de Telecinco a Jimena y Shaza, las jóvenes que fueron perseguidas y retenidas por su condición sexual. Su historia dio la vuelta al mundo. Vivieron un auténtico calvario. «Estamos vivas que no es poco», confesó Jimena nada más entrar en el plató.

La joven hispano-argentina narró algunos de los detalles de su historia en el programa, dejando boquiabiertos a todos los que aun no conocían su odisea, si es que aun quedaba alguien por descubrirla. «Su padre se enteró que quería salir del armario, nosotras ya estábamos en Londres. Nos hicieron ir a Dubai asegurando que su madre se moría y lo que le pasaba es que estaba en shock porque su hija es gay, algo que no entienden ni aceptan».

En ese momento, la pareja intentó regresar a Londres y en ese momento se inició una persecución digna de una película. «Escapamos pero no podemos contar los detalles», algo que mosqueó a Risto. El publicista se declaró fan de su historia y confesó haber seguido con detalle la rueda de prensa que ofrecieron cuando llegaron a España, pero confesó sentir que notaba algo raro en que no contaran exactamente todo lo que pasó en su huída. «No lo podemos contar por motivos legales», aseguró Jimena.

«¿No habéis vendido los derechos de la historia para una película o una serie? ¿Cobráis cuando vais a la televisión? ¿Habéis cobrado por venir aquí?», preguntó Mejide. Sincera contestó Jimena que aseguró: «No estamos haciendo negocio. No hemos cobrado nada y no hemos vendido los derechos de la historia».

Antes de despedirse, Jimena y Shaza animaron a las jóvenes que tenían delante a vivir su amor sin importarle lo que opinen lo demás. La historia acabó con Ester pidiéndole matrimonio a su novia Esther en el plató del programa de Telecinco.

Una historia de película

Durante su paso por «All you need is love... o no», las invitadas describieron parte de su historia. Un relato que fue seguido atentamente por Risto Mejide, Irene Junquera y David Guapo, presentadores del espacio de Telecinco.

Desde que llegaron a Dubai, la pareja vivió una persecución por su condición sexual. La familia de Shaza quiso retener a su hija e intentó comprar a Jimena con dinero equivalente a 1.200 euros. La hispano-argentina aceptó el dinero y con él compró un billete de avión para su pareja. Aunque les robaron los pasaportes y les rompieron los visados para que no regresaran a Londres, Jimena y Shaza consiguieron finalmente llegar hasta Georgia donde las autoridades consiguieron garantizarles su libertad y desde donde pudieron viajar hasta España. Antes de coger el avión, el padre de la joven egipcia fingió sufrir un infarto para intentar retener a su hija, aunque no consiguió su objetivo.