Anunciada a bombo y platillo por Telecinco, este lunes llegó el momento de emitir la entrevista que «All you need is love... o no» realizó a Bárbara Rey. La invitada entró en plató tras una cariñosa presentación a cargo de Risto Mejide, que presenta el espacio en Telecinco: «Ha triunfado como actriz, vedette, presentadora… Recibamos con un aplauso histórico a Bárbara Rey».

Bárbara avanzó hasta la mesa y se sentó contenta de formar parte del formato. «Me apetecía venir a este programa porque se que va ir bien. Quería conoceros a todos, pero en especial a Risto», aseguró antes de confirmar que diría toda la verdad e incluso, que confesaría cosas que nunca antes había relatado en una entrevista.

A continuación, Risto se levantó e invitó a Bárbara Rey a situarse en un sillón aparte para participar junto al presentardor en una rueda de preguntas íntimas en la que la invitada también tenía la oportunidad de interrogar al presentador. En su cara a cara particular, Rey explicó que se ha enamorado tres veces en su vida, la primera cuando solo era una adolescente de 18 años y, que en esa ocasión, la dejaron por una chica más joven.

Aseguró que en su vida ha sufrido por amor, sobre todo «porque la persona que quieres no está contigo o ha decidido no estar más contigo». Momento en el que Risto preguntó si alguien le había dicho «No volverá a ocurrir» y, sincera, Bárbara Rey respondió entre risas: «Sí me lo han dicho, pero es mentira. Volvió a ocurrir y muchas veces».

Tras algunas preguntas divertidas en las que Bárbara llegó a confesar que le gusta tocarse, que se arrepiente de haber visto desnudo a Alain Delon y en las que Risto aseguró que la primera vez que se acostó con su mujer, Laura Escanes, se olvidó quitarse las gafas, el presentador se puso en situación para hacer una preguta comprometida a su invitada: «¿Te gustan los elefantes? ¿Qué opinas de las personas que matan elefantes?». Rotunda, Bábabara explicó que «cualquier persona que mata un animal es un malvado y un ser despreciable. Cuando es por necesidad para comer, alimentar a tu familia, dentro de lo que cabe, podría entenderse, pero por satisfacción personal me parece terrible y más terrible me parece si se han tenido experiencias malas».

Tan agusto estaba Bárbara Rey en el programa de Telecinco que se quedó en el plató para participar en las historias de otros invitados de la noche.