Muere a los 40 años y en extrañas circunstancias un concursante de «Supervivientes»

Dan Jay, concursante de la decimoséptima edición de la versión americana de «Supervivientes» (CBS), murió a los 40 años de edad según anunció el presentador del programa, Jeff Probst, en sus redes sociales. De momento, se desconocen los motivos de su fallecimiento. Los únicos detalles que se han filtrado de la investigación es que murió de forma repentina el pasado sábado 31 de diciembre y no lo hizo en su hogar.

I just heard the very sad news about the sudden loss of Dan Kay of Survivor: Gabon. The Survivor family sends our love to Dan's family.